涉提供帛琉場地洗錢 國安局退休軍官石濱芳120萬交保

台北地檢署偵辦太子集團弊案，發現疑似從2019年開始，太子集團轉進帛琉設水房洗錢，北檢昨（2）日指揮台北市調處發動第五波搜索，前往提供洗錢水房場所的台商石濱芳，以及台灣男子江友志等人住所，一共4處執行搜索，通知拘提涉案的7人到案。晚間複訊後，石濱芳120萬交保候傳，負責處理帛琉水房業務的台籍男子江友志則以20萬交保，兩人都限制出境出海。

初步調查，石濱芳早年在國安局任職，校級軍官退伍後前往帛琉從事旅遊業打下一片天，卻在2019年受到疫情影響，石濱芳涉嫌提供旅遊場地作為詐騙水房，供太子集團位於帛琉的博弈產業使用，疑似由江友志和石濱芳接洽，協助太子集團核心幹部在帛琉旅遊玩樂，檢方同步追查帛琉博弈相關犯罪，不排除涉《國安法》等可能性。

