涉提供帳戶給詐團 UBA國立體大球員遭訴

（中央社記者林長順台北29日電）國立體育大學UBA球員歐士綸，涉在就讀大學前提供帳戶給詐騙集團，詐得被害人新台幣100萬元。台北地檢署今天依幫助詐欺、洗錢等罪起訴歐男，並請法院審酌是否減輕其刑。

根據起訴書，歐男於民國113年9月26日依詐欺集團成員指示，申設現代財富公司所經營的MAX交易所及MAICOIN交易所虛擬貨幣交易平台的會員帳號及密碼，並綁定自己名下的合作金庫銀行帳號，另將詐團所提供、由MAICOIN交易所、MAX交易所使用的虛擬帳號帳戶設定為合庫帳戶的約定帳戶，將相關帳號、密碼全數提供詐欺集團操作。

檢方查出，詐騙集團成員於113年10月19日登入歐男的交易所帳號並變更密碼，透過臉書或LINE以假投資網站方式詐騙4名被害人匯款共計100萬元到歐男帳戶後，隨即轉匯到MAX交易所及MAICOIN交易所使用的虛擬帳號，購買乙太幣（ETH），藉此製造金流斷點，隱匿詐騙款項。

桃園市刑警大隊調查後，經北檢檢察官許可向台北地方法院聲請扣押現代財富公司歐男名下帳號內的餘額獲准。北檢徵得歐男同意後，委託法務部行政執行署台北分署於去年11月間拍賣查扣的乙太幣，由拍定人以新台幣134萬元拍定並付訖價金。

北檢今天依刑法幫助詐欺、違反洗錢防制法等罪起訴歐男。檢察官表示，被告年紀尚輕，原有穩定的就學及家庭環境，因貪圖詐團成員承諾提供的入職獎金等原因，一時失慮，請法院審酌是否減輕其刑。本件扣案的犯罪所得變價價金134萬元，請依法發還被害人後，餘額部分宣告沒收。（編輯：龍柏安）1150129