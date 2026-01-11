涉撞死人遭死者家屬控封鎖IG 演員楊傑宇：會負責

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）曾參與奇幻喜劇「地獄里長」演員楊傑宇，去年開車撞上80餘歲廖女，廖女傷重不治，死者家屬指控楊傑宇提到有誠意解決卻封鎖IG。楊傑宇除道歉說明外，並說會負起該負的責任。

死者家屬昨天在社群平台發文，指控網紅演員撞死她的奶奶，事發時，奶奶是綠燈走在行人穿越道，網紅夫妻在靈堂又哭又跪，Instagram（IG）卻封鎖家屬，楊傑宇提到有誠意要解決，說自己的全部財產12萬元，「誰要你的12萬元」。

楊傑宇留言回覆，對方提到要報復，妻子吳侑函很害怕才會封鎖，不對了嗎，強制險先賠償200萬元，雙方都很努力談賠償，他一直都在，沒有卸責一定找得到。至於只賠償12萬元，從頭到尾沒有這件事情，是家屬考量他的經濟能力，問他存款有多少，據實以告而已，該負的責任一定會負責。

楊傑宇說，他沒有酒駕，綠燈左轉上國道，當時儀表板時速不到10公里，颱風前一天雨下很大，沒注意到真的很對不起，他也承受很大的教訓，會盡力配合家屬的需求，他無法原諒自己，但還是要工作，還是要生活。

楊傑宇的妻子、演員吳侑函在IG限時動態發文說，面對這份沉重的生命課題，「我們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任」，面對排山倒海的指控時，這是她在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制，楊傑宇一直與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫，從未斷開溝通。

警方調查，楊傑宇去年11月10日下午5時30分，開車由忠三路左轉孝二路時，撞上走在行人穿越道的80餘歲廖女，經送醫急救後，廖女於去年11月19日宣告死亡，經警方對楊傑宇實施酒測後，沒有酒精反應，相關肇事原因、責任及司法相驗，正由基隆市警察局交通隊釐清。（編輯：李淑華）1150111