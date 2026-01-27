涉撬開鐵捲門開關闖空門 以車追人鎖定48歲男涉案

cnews204260127a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊區建興街一帶，1家早午餐店，昨（26）日晚間9時許，傳出竊盜案件。新莊警分局表示，轄區中港派出所員警，接獲黃姓店家報案後到場了解，店內收銀台上零錢疑遭竊，初步清點損失金額未達新台幣1000元。員警調閱周邊監視器畫面，發現疑似涉案車輛，以車追人後鎖定48歲陳姓男子，涉有重嫌。正積極查緝到案中，後續將依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方表示，員警獲報後立即到場處理，調閱周邊監視器畫面，發現1名男子趁店家未營業時，打開店外鐵捲門開關進入店內，竊取櫃檯零錢後騎機車逃逸。員警隨即成立專案小組，擴大調閱監視器畫面比對後，循線以車號鎖定陳姓犯嫌身分，現正積極查緝到案中。

新莊警分局呼籲，店家打烊後，應妥善上鎖並加強門禁及監視設備，避免財物外露，以降低遭竊風險；民眾如發現可疑人、車，請立即撥打110報案，共同維護社區治安安全。

照片來源：新北市警方提供

