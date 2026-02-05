涉擅查民眾個資 南港派出所副所長黃梓翔聲押禁見

〔記者王定傳／台北報導〕檢警調偵辦連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到，去年將北市福德派出所副所長李俊良及鍾文智的大帳房葉仲清聲押禁見獲准，經追查發現，鍾文智曾透過南港分局南港派出所警員黃梓翔(現任副所長)，涉嫌偷查欠鍾債務者的個資，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室發動搜索，訊後向法院聲羈禁見黃梓翔。

專案小組調查發現，2018年間，鍾文智透過友人幫他買康友-KY(6452，已下市)的股票，沒想到友人拿了錢竟落跑，避不見面，鍾文智請助理葉仲清找時任南港所的警員黃梓翔幫忙查對方親友的個資。

廣告 廣告

檢察官陳雅詩昨指揮警調，前往南港派出所執行搜索，同時以被告身分通知黃梓翔，經漏夜複訊後，認為黃梓翔涉個人資料保護法等罪，向法院聲請羈押禁見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三度鞠躬道歉 劉向婕哽咽曝訴請離婚中

2/5威力彩飆9.7億！今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

威力彩連29摃 「悲情」二獎只差1碼獨抱1428萬 今彩539頭獎落3縣市

