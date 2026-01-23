涉操縱股價獲利數千萬 蕭男1500萬交保限制住居

面對媒體追問，知名的股市大戶蕭姓男子，沒多做回應，不過，檢調訊後將男子，依涉嫌違反《證券交易法》的操縱股價罪，23日凌晨以1500萬元讓蕭姓男子交保。

律師張晉豪表示，「我們應該要看他試撮的交易的數量、目的性、針對性有沒有連續，來判斷他主觀上有沒有操縱股價的意圖，有沒有使他人誤導或來為交易，使市場交易價格異於正常之波動。」

檢調指出，蕭姓男子從2021年間，鎖定燁興、亞諾法和大眾控共7檔股票，疑似以強拉尾盤的方式推升股價，隔天利用盤前試撮的時間，透過本人或是親友帳戶，還有旗下法人帳戶，大量掛單吸引投資人，等到開盤前數秒再火速撤單、出脫持股，套利千萬，涉嫌違法《證券交易法》的操縱股價罪。

台股的盤前試撮，就是在台股交易日開盤前半小時，早上8時30分到9時，讓投資人可以提交買賣委託單，等到9時一開盤，委託單一次撮合，產生開盤價。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，「如果一些比較沒有經驗的投資人，看到這股價盤前撮合，可能撮得很高或撮得很低，就可能誤判這個行情是大漲或大跌，開盤的時候掛單可能就會掛錯單，造成這個投資人的一個損失。」

專家提醒散戶，針對盤前試撮的單，只要參考就好，開盤前1、2分鐘的價格，才會較貼近開盤價。至於尾盤掛單，也最好設定買賣價，才不會慘遭割韭菜。不過，股市大戶蕭姓男子這次驚傳涉嫌違反《證交法》，也震撼台北金融圈。

※未經判決確定，應推定為無罪