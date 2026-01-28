涉收受統一教珠寶、名牌包 南韓前第一夫人金建希一審遭判1年8月

南韓前第一夫人金建希。（圖／達志／美聯社）

南韓首爾中央地方法院刑事第27庭今天（28日）下午，就前第一夫人金建希涉嫌違反《資本市場法》等案件作出一審宣判，判處有期徒刑1年8個月，並沒收涉案項鍊，同時追繳約1,281萬韓元。法院認定金建希收受統一教珠寶，構成斡旋受賄罪，但對其餘指控則判決無罪。

《中央日報》（중앙일보）報導，合議庭指出，第一夫人身處總統身邊，具有潛在影響力，因此必須具備更高標準的清廉性，「未能以身作則，反而成為國民的反面教材，實屬不當」。法院並批評金建希將自身地位誤用為追求私利的手段，惟考量其未曾直接索取財物，且對行為表現出反省與自責，這些因素被列為量刑上的有利情節。

宣判前，合議庭強調司法應一視同仁，無論是否為掌權者，皆不應有例外，並重申無罪推定與「存疑時有利於被告」原則，表示判決係依據憲法第103條，完全基於證據認定。此番說明也被視為對最終量刑大幅低於特別檢察組原先求刑的回應。特檢組此前曾對金建希求刑15年、20億韓元罰金及近9.5億萬韓元的追繳金。

對於德意志汽車股價操縱案，法院認定證據不足，判決無罪。雖然金建希的帳戶被用於相關交易，且不排除其在未必故意層面容認資金被利用，但法院認為，尚不足以證明其與其他被告之間存在共犯所需的犯意結合。

在政治資金法部分，法院亦判定犯罪事實未獲證明。雖認定金建希曾於2021年至2022年間無償接受政治掮客提供的民意調查，但法院指出，相關調查並非專為前總統尹錫悅夫婦而做，提供者亦未藉此獲取財產性利益，因此不構成違法政治資金。

至於斡旋受賄指控，法院僅認定金建希收受香奈兒包包與格拉夫鑽石項鍊等行為成立，認為作為總統配偶，其與請託事項之間存在對價關係。另她也涉及政黨法與其他斡旋受賄嫌疑等案件，目前仍在審理中。

