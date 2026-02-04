涉收受金主代步車！前基隆民政處長王榆森遭收押 林右昌：尊重司法

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

法務部調查局台北市調查處日前接獲檢舉，指出前基隆市政府民政處長王榆森在任職期間，涉嫌收受一名張姓金主提供的私家轎車，金主兒子則擔任司機，王榆森遭懷疑以此為交換，協助對方取得市府標案。基隆地院昨（3）日召開羈押庭後，認定王榆森涉案嫌疑重大，且有串證之虞，裁定羈押禁見。對此，林右昌辦公室得知後，感到非常驚訝，僅表示「尊重司法調查，希望盡早釐清真相。」

前基隆市政府民政處長王榆森在昨日遭裁定羈押禁見。（圖／翻攝自基隆民政處臉書）

據了解，法務部調查局台北市調查處日前接獲檢舉，稱王榆森在擔任基隆市政府民政處長期間，與一名張姓金主有密切往來，更收受其所提供的轎車，供王榆森公務或私事使用；檢調進一步追查後發現，張姓金主不僅提供車輛，更安排自己的兒子擔任司機，多年提供接送服務，且在他卸任後，仍持續使用該車輛。

廣告 廣告

檢察官於2日指揮台北市調查處，搜索張姓金主及其兒子、王榆森住處等地，並傳喚3人約談；經複訊後，張姓父子分別以新台幣20萬元、5萬元交保，而檢調認為王榆森涉嫌收賄重大，且否認收賄情事，恐有勾串滅證之虞，因此向法院聲請羈押，昨日中午裁定收押禁見。

林右昌2014年當選基隆市長後，任命王榆森擔任民政處長，在林右昌出任內政部長時，也曾延攬王榆森擔任內政部專門委員。林右昌辦公室表示，聽到這個訊息感到非常驚訝，此案已進入司法程序，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。

更多FTNN新聞網報導

涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光

躲美國3年！金錢豹總裁袁復邦昨入境台中遭上銬逮捕 中院裁定羈押禁見

賄款直接放抽屜！桃園前復興區長涉收360萬回扣 一審重判12年、褫奪公權8年

