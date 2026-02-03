涉收受金主私家車代步、司機接送 基隆前民政處長王榆森收押禁見

基隆市前民政處長、內政部專員王榆森。(資料照，記者盧賢秀攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕前基隆市民政處長王榆森被檢舉任職期間，接受張姓金主提供私家轎車代步，甚至由金主的兒子擔任私人司機接送他下班所有行程。基隆地檢署昨發動搜索並拘提王男到案，認定王涉犯貪污治罪條例收賄罪，以有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院今(3日)日裁定王榆森收押禁見。

法務部調查局台北市調查處接獲檢舉指稱，王榆森擔任民政處長期間，與1名張姓金主往來密切。張男為拉攏與市府高層關係，長期提供1輛馬自達轎車供王男私用，還指派自己的兒子作為王的專屬司機，負責接送王下班後的跑攤及私人交際行程，時間長達數年之久。

廣告 廣告

案經報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦發現，王男雖有公務車可用，但下班後的私人行程卻有私人轎車代步與司機接送，疑有不當對價關係。檢調昨天搜索王男住處及相關地點後拘提王男到案，晚間10時許移送地檢署複訊至今日凌晨3時許。據悉，王男對案情多所迴避、否認收賄。

但證據顯示，王男身為民政處，卻長期接受特定金主提供與其薪資所得不相當的勞務及物品招待，且卸任後還繼續使用金主提供的私人轎車代步，涉嫌收賄罪嫌重大，以王有串、滅證事證，加上案情仍有細節尚待釐清，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院今日下午開庭審理，法官認為王男雖已卸任，但在地方仍具有影響力，且與張姓金主關係匪淺，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯之虞，裁定准予收押禁見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

2/2 威力彩頭獎飆8.7億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦！

整理亡夫遺物赫見「好想吃妳的布丁奶」 驚覺高中同學竟是小三

美濃大峽谷盜採案 前議員助理石麗君等12人起訴求重刑

