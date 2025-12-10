涉收回扣掏空3.5億 三地集團董座鍾嘉村2.2億交保

三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌灌水工程款、收受回扣約3.5億元。（圖／東森新聞）





三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌灌水工程款、收受回扣約3.5億元，高雄地檢署12月8日依特別背信、證券交易法等罪嫌起訴鍾嘉村等4人，並對鍾嘉村具體求刑18年、併科罰金1.9億元。法院裁定以2.2億元交保。經過一夜籌措，鍾嘉村9日中午確定籌到金額，因金額龐大罕見以匯款方式辦理交保。他走出法警室時剛戴上電子腳鐐，似乎不太適應，數度重心不穩差點跌倒。

鍾嘉村遭羈押近2個月，身形明顯消瘦、氣色憔悴。他在兒子與家人攙扶下緩慢步出法警室，對外界詢問沒有多做回應。他的兒子表示，鍾嘉村罹患3種癌症，身體狀況非常不好，過去也因細菌感染曾戒護就醫。

8日移審法院時，檢辯雙方就是否延押激烈攻防，最終法院裁定以2.2億元交保，但金額過高，家屬直到9日上午11點左右才傳出「接近籌到錢」。律師透露，外界雖認為三地集團財力雄厚，但籌措金額並沒有外界想像容易，因此最後是以匯款方式，並提交收據完成手續。

檢方指出，鍾嘉村涉嫌灌水工程款、收受回扣約3.5億元，並讓集團旗下或轉投資公司受益。高雄地檢署因此在8日正式起訴，對鍾嘉村提出18年重刑求處，案件後續將由法院審理。

