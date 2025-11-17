涉收賄護航人蛇應召集團 礁溪鄉代張景程等4人被追加起訴

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦越南裔女子陳美菁為首的一條龍跨國人口販運應召集團，9月起訴12人後持續溯源，追加起訴礁溪鄉民代表張景程及3名應召站業者等4人。檢方直指張景程仗其鄉代身分收賄護航，獲贈飯店公關股與8萬多元分紅賄款作為酬謝。

宜蘭地檢署今天(17日)指出，檢察官郭庭瑜指揮偵辦的這起跨國人口販運應召集團案，9月24日依涉犯人口販運防制條例等罪，起訴主嫌陳美菁等12人，之後再查出張景程涉嫌收受賄賂掩護應召集團，向宜蘭地院聲押獲准，全案本月10日再度偵結。

追加起訴書指出，張景程仗勢其鄉民代表身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝動向，使應召集團得以規避查察，獲業者贈予飯店公關股一股，並在今年2月到4月按月收受分紅賄款合計8萬7000元。

檢方認定張景程收賄事證具體明確，涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂、刑法的容留、媒介性交易罪嫌，另外，陳姓、游姓及張姓應召集團業者涉犯貪污治罪條例之對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，追加起訴張景程、業者共4人。

此案起因於一名被迫賣淫越南女子，落網後收容待遣期間，向同鄉哭訴說，仍有「姊妹」受困礁溪鄉應召站從事性交易，檢警查出涉案的集團主嫌陳美菁承租礁溪鄉溫泉飯店，夥同男友游永昱勾結人力仲介、尋求人頭雇主，誘騙越南籍女子來台，入境後扣留護照、通報失聯，強迫她們從事性交易，即便生理期仍強迫上工，至少11人受害。

56歲的張景程交遊廣闊，在地方宮廟擔任主委，以無黨籍身分當選2屆礁溪鄉代，他涉嫌收賄擔任應召集團門神消息傳出後，讓鄉親議論紛紛。

