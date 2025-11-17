涉收賄護航人蛇應召集團 礁溪鄉代張景程等4人被追加起訴
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦越南裔女子陳美菁為首的一條龍跨國人口販運應召集團，9月起訴12人後持續溯源，追加起訴礁溪鄉民代表張景程及3名應召站業者等4人。檢方直指張景程仗其鄉代身分收賄護航，獲贈飯店公關股與8萬多元分紅賄款作為酬謝。
宜蘭地檢署今天(17日)指出，檢察官郭庭瑜指揮偵辦的這起跨國人口販運應召集團案，9月24日依涉犯人口販運防制條例等罪，起訴主嫌陳美菁等12人，之後再查出張景程涉嫌收受賄賂掩護應召集團，向宜蘭地院聲押獲准，全案本月10日再度偵結。
追加起訴書指出，張景程仗勢其鄉民代表身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝動向，使應召集團得以規避查察，獲業者贈予飯店公關股一股，並在今年2月到4月按月收受分紅賄款合計8萬7000元。
檢方認定張景程收賄事證具體明確，涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂、刑法的容留、媒介性交易罪嫌，另外，陳姓、游姓及張姓應召集團業者涉犯貪污治罪條例之對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，追加起訴張景程、業者共4人。
此案起因於一名被迫賣淫越南女子，落網後收容待遣期間，向同鄉哭訴說，仍有「姊妹」受困礁溪鄉應召站從事性交易，檢警查出涉案的集團主嫌陳美菁承租礁溪鄉溫泉飯店，夥同男友游永昱勾結人力仲介、尋求人頭雇主，誘騙越南籍女子來台，入境後扣留護照、通報失聯，強迫她們從事性交易，即便生理期仍強迫上工，至少11人受害。
56歲的張景程交遊廣闊，在地方宮廟擔任主委，以無黨籍身分當選2屆礁溪鄉代，他涉嫌收賄擔任應召集團門神消息傳出後，讓鄉親議論紛紛。
更多自由時報報導
網PO小一女童遭虐 鍾東錦嘆：毀了可能輔導走出困境的六口之家
新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐 父不解兒壯得像牛卻驟逝
詭！機車碰撞單車 34歲男自行就醫竟不治、86歲老翁昏迷送醫也亡
夜驚魂！高雄7旬翁下橋違規右轉殃及8機車 釀1死8傷
其他人也在看
新竹通上線3月評分低、問題多 議員籲訂定規範勿淪錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP於今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；對此，市府回應，依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 1 天前
首屆總統盃街舞大賽熱鬧頒獎 賴總統、李洋留影 (圖)
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」16日晚間在台北凱達格蘭大道舉行頒獎典禮，總統賴清德（後中）在運動部長李洋（後中右）等人陪同下出席頒獎典禮，並與獲獎者開心合影留念。中央社 ・ 19 小時前
芬普尼問題蛋延燒 石崇良揭擴大稽查規劃
彰化文雅畜牧場多次檢出芬普尼問題蛋，移動管制期間仍有商品流入市面，甚至被民眾購買回家。衛福部長石崇良昨日表示，將自本週起增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生，今日進一步指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。自由時報 ・ 7 小時前
美國宣稱馬杜洛領導販毒集團 擬列為外國恐怖組織
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國與委內瑞拉之間的關係持續緊繃。美國宣稱委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導一個販毒集團，國務卿盧比歐今天表示擬將此集團列為外國恐怖組織（FTO）。中央社 ・ 6 小時前
運鈔車零錢掉快車道 沙崙所員警急封路還幫撿錢
一輛保全運鈔車深夜停在新北市浮洲橋上，保全員在車旁、車後地面尋找物品，由於事發處為快車道，加上深夜視線不明，險些釀成二次事故，恰巧沙崙派出所員警途經發現，詢問保全員，得知運鈔時一袋零錢袋不慎掉落，零錢散落一地，員警除以警用機車充當路障緊急封路，也協助撿拾零錢，撿滿一袋約兩千餘元硬幣，讓運鈔車可以返回自由時報 ・ 7 小時前
罪加一條！ 砂石車司機吸毒後上工 桃園南下苗栗濫倒廢棄物
苗栗縣造橋鄉自然運動公園，今年7月間遭不肖人士挖坑非法濫倒約5公噸的事業廢棄物，砂石車司機31歲陳姓男子及挖土機駕駛49歲張姓男子當場被逮，警方並查獲安非他命、K他命。檢警查出，陳男犯案前，在桃園吸毒後駕車上工；苗栗地院依犯毒駕罪判處他2個月徒刑。自由時報 ・ 7 小時前
最新調查：近4成挺「停砍年金」！超車37.1%不贊成 他曝這原因
藍白近日聯手推動「停砍公教年金」，即停止現行所得替代率逐年調降政策，台灣民意基金會今日（11/17）公布最新民調，有39.5%民眾對此表示贊成、37.1%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，同時也強烈暗示前總統蔡英文時代，年金改革獲得台灣穩定多數民意支持的現象已成過去。太報 ・ 7 小時前
報酬10萬實拿8萬 女律師律見後洩密詐團翻船
台北市1名張姓女律師，涉嫌於擔任遭羈押禁見的詐騙集團朱姓嫌犯選任辯護人時，利用律見機會，將檢方偵訊時的供述等內容，以通訊軟體洩露給該集團未到案陳姓主嫌，經檢警查獲後，張女坦承犯行並收受10萬元律師委任費用，遭新北地檢署依瀆職罪嫌起訴，並向法院求處7月以上有期徒刑。鏡報 ・ 23 小時前
震撼民調！在野主張「公投綁大選」獲強共鳴
[NOWnews今日新聞]在野陣營近期有意在立法院推動「公投綁大選」修法，引綠營反彈，不過，台灣民意基金會今（17）日發布最新民調顯示，20歲以上台灣人，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台中改管車半夜狂飆吵死人 男子勸說反遭球棒隊當街圍毆
台中市一群男子今天凌晨1點多開著3、4輛改管車在西屯區西屯路、寶慶街一帶瘋狂飆車、大吵大鬧，因影響住戶安寧，45歲陳姓市民看不下去出面理論、阻止不成，一度拿乾粉滅火器猛噴其中1輛車，結果遭5、6名男子當街持球棒圍毆，員警獲報趕到時陳男已不支倒地，警方事後逮捕打人的趙姓男子（29歲）等5人，訊後依傷害自由時報 ・ 7 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 18 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 4 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 19 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 5 小時前
年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題
年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人......風傳媒 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前