涉收賄護航農地違建 桃市議員張肇良遭聲押禁見

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民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收受業者賄賂，協助業者在農地違法興建倉庫，並疑似向桃園市政府農業局高姓科長關說，使業者免於遭查報拆除。桃園地檢署昨日搜索張肇良等5人住處及辦公室共9處，並通知5名被告及6名證人到案說明。經漏夜偵訊後，檢方今（10）日凌晨將張、高2人當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見，其餘3名被告則分別以新台幣5萬元至50萬元不等交保。

桃園地檢署表示，肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦此案，檢方查出，張肇良涉嫌於民國110年至112年間，利用擔任桃園市政府顧問及桃園市議員身分，收受業者賄賂，協助業者在農地違法興建倉庫。

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檢方指出，張肇良另涉嫌透過關說方式，要求時任桃園市政府農業局農地管理科科長高姓男子協助，使該處違建倉庫免於遭查報拆除，得以持續使用。

檢調昨日前往張肇良等5人住處及辦公室共9處地點搜索，並通知5名被告及6名證人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認定張肇良涉嫌違反《貪污治罪條例》第4條第1項第5款公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；高姓男子則涉嫌違反《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪嫌。

檢方認為，2人犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，所涉罪名最輕本刑為5年以上有期徒刑，亦有逃亡之虞，於今晨當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。其餘3名被告分別以新台幣5萬元至50萬元不等金額交保。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／陳俊宇

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