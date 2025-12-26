涉收賄遭起訴求刑14年 「小英男孩」鄭亦麟認罪300萬元交保

「小英男孩」鄭亦麟被指涉嫌收受太陽能大廠賄賂，向台電施壓饋電容量。（圖：台北金融研究發展基金會提供）

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元，26日遭台北地檢署依貪污等罪起訴並求刑14年。全案移審後，承審法官傍晚開接押庭，鄭亦麟承認收賄、洗錢罪，希望300萬元交保，台北地方法院裁定300萬元交保。

檢方調查指出，鄭亦麟在擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌用胞弟名義以「顧問費」名義收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子的賄款198萬元，並藉職權向台電施壓。檢方另查出，鄭亦麟自民國111年至113年間，不明財產增加601萬4961元。

廣告 廣告

北檢於8月25日指揮調查局台南市調查處，兵分22路搜索鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔等被告住居所等地，並約談多人到案，訊後聲押禁見鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔獲准。北檢10月間聲請延押，北院裁定3人自10月27日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

北檢26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明、洗錢防制法洗錢罪嫌起訴鄭亦麟等6人，並將羈押中的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔移審北院。北院下午召開羈押庭，晚間裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛、陳冠滔各200萬元交保，3人均限制住居，限制出境、出海8個月，鄭亦麟並接受科技監控。

北院諭知，鄭亦麟科技監控的方式為「應於每週二、四上午8點至12點，在限制住居的門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片，並同步傳送到科技設備監控中心」的方式向法院報到。法官同時諭知鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3名被告不得與同案被告、起訴書所列其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。