涉收賄「台版柬埔寨」主嫌！ 北市前所長涉貪遭判刑定讞

台北市 / 綜合報導

台版柬埔寨案，檢警破解主嫌藍道的手機，發現他過去賄賂前寧夏路派出所所長葉育忻，幫忙查偵查進度和個資等。不僅曾親自到派出所交付現金，還疑似買名車、泰達幣做為回報。法庭上，藍道供稱現金是為了釣毒犯並非對價，甚至幫所長說話，把「刑度加在他身上」，而高院最後判葉育忻13年8月定讞，確定得入監服刑。

時任寧夏路派出所所長葉育忻(2022.12.04)說：「依毀損罪，移送士林地方檢察署偵辦。」身穿警察制服，理應是大家信賴的人民保母，但卻成了詐騙集團幫凶。

廣告 廣告

記者VS.時任寧夏路派出所所長葉育忻(2023)說：「所長有什麼話要說嗎。」雙手上銬被帶上囚車，前寧夏路派出所所長葉育忻，勾結詐團確定得吃牢飯，因為涉及這起案件。員警VS.嫌犯(2022)說：「過來過來，不要動。」豪宅內囚禁將近60人其中有三人喪命，被稱為「台版柬埔寨案」，而幕後主嫌就是外號藍道的杜丞哲，檢警破解手機查出，2021年藍道認識時任所長的葉育忻，隔年開始長達一年的時間，他會請所長幫忙查檢警偵查進度，還有人頭帳戶個資和打詐專案期程，甚至偽造不實交保單。而葉育忻利用職權，登入警用系統查詢資料後，再統整資料傳給藍道，疑似還收取報酬。

記者趙若評說：「詐團主嫌藍道為了賄賂，時任寧夏路派出所所長葉育忻，做為對價，他曾經拿著一大袋現金，走進所長辦公室。」記者趙若評說：「不只在辦公室，還傳出兩人曾經在派出所後方的停車場，面交數百萬元的現金，而且藍道還曾買下200多萬的豪車，以及100多萬泰達幣做為回報，總賄賂金額超過500萬元。」罪證確鑿，但葉育忻卻一度不承認，一審期間遭重判14年8月，二審時才全認罪，請求具保以盡孝道卻遭駁回，藍道竟在庭上求情，說沒給那麼多錢，現金是用來釣魚名車也是送的，把葉育忻的刑度全加在自己身上。

記者VS.時任寧夏路派出所所長葉育忻(2023.05.04)說：「你知道你是賣個資給詐騙集團嗎。」高院最後判葉育忻13年8月，最高院維持二審定讞後，昔日警官依舊逃不過逃獄之災。

原始連結







更多華視新聞報導

鄭亦麟涉收賄遭押 搜索期間丟手機圖滅證

GPS揪圖利！ 垃圾車路線異常 清潔隊員收賄代收廢棄物

新北警所長遭「違停拒檢毒蟲」撞死 侯友宜哀悼：人抓到了好好休息

