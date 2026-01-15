涉收賄176萬施壓5人事案 前澎湖縣議長劉陳昭玲二審改判7年半

前澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪污案，二審改判7年6月。(資料畫面)

前澎湖縣議長劉陳昭玲及祕書陳淑美，被控藉議長職務收錢安插人事，一審澎湖地方法院依不違背職務收受賄賂罪判劉陳昭玲10年2月、陳淑美3年10月。全案上訴後，高等法院高雄分院今（15日）二審改判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月，全案仍可上訴。

前澎湖縣議長劉陳昭玲被控自2017年至2021年間，向澎湖車船處施壓預算、高富珊人事案，並介入文光國小校護徐惠真人事案、消防局小隊長許芳雄、廖偉嘉推薦陞遷、衛生局課長曾筱芸遷調人事案等，共5案6罪，收受贓款共176萬元。

案發後，劉陳昭玲遭到近5個月羈押，並以1,000萬交保。一審澎湖地方法院因劉陳昭玲坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，依犯貪污治罪條例，判處有期徒刑10年2月、褫奪公權6年；而陳淑美因不具公務員身分、自白並繳回犯罪所得，適用證人保護法減刑，判執行3年10月、褫奪公權3年。全案上訴後，高等法院高雄分院今（15日）二審改判劉陳昭玲7年6月、褫奪公權4年，陳淑美則判2年8月、褫奪公權2年，全案仍可上訴。

劉陳昭玲自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長，創下地方自治史紀錄。她在涉貪污案遭起訴後，於去年8月辭去議長職務。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





