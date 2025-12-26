涉收賄198萬不明財產601萬 鄭亦麟遭訴求刑14年

（中央社記者林長順台北26日電）前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元。台北地檢署今天依貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪起訴鄭亦麟，並具體求刑14年。

檢方表示，鄭亦麟於民國107年2月14日至109年4月27日間、111年1月1日至113年8月19日間擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長；於109年11月6日至112年12月31日間，任職於經濟部政策評估整合辦公室屬員，另於111年7月18日至112年7月17日支援行政院副院長辦公室。

檢方調查，東煒建設創辦人陳健盛與兒子陳冠滔於110年2月5日向台電公司申請用電36MW，但台電公司考量松山、內湖區是供電瓶頸區域而無法核准供電，陳健盛父子請求鄭亦麟利用職務影響力，向時任台電副總蕭勝任請託關說台電公司核准申請案。

根據起訴書，鄭亦麟向蕭勝任謊稱該申請案屬國家重大政策，蕭勝任隨後派員到東煒公司建議將36MW改為32MW，獲東煒公司同意，東煒公司申請案盡占台電公司當時在松湖地區可輸配電力，實質排斥其他業者的申請用電。陳健盛父子於111年間再度請鄭亦麟向台電請託、關說，台電准予東煒增加10MW電量。

檢方查出，鄭亦麟於111年7月間多次與陳健盛父子見面商議交付賄賂方式，雙方達成以東煒公司支付鄭亦麟胞弟鄭兆麟「顧問費」方式行賄，陳健盛父子於同年10月製作顧問費220萬元請款單，鄭亦麟指示鄭兆麟到東煒填寫收據，陳健盛父子於同10月27日以東煒公司名義，扣稅後匯款198萬元到鄭兆麟名下帳戶。

鄭亦麟的父母鄭伍廷、李佳珍擔心東窗事發，打電話給鄭亦麟商議，鄭伍廷提出「不然不要了、不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」，李佳珍擔則獻計由東煒與鄭兆麟簽立假顧問合約。東煒與鄭兆麟簽立假的聘任顧問契約後，李佳珍分23筆自提款機領取198萬元現金。

檢方另查出，鄭亦麟自111年至113年間，不明財產增加601萬4961元，涉嫌犯罪時及其後3年內，財產增加與收入顯不相當的情形，而無法提出合理說明。

北檢今天依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、財產來源不明及洗錢防制法洗錢等罪起訴鄭亦麟，依貪污治罪條例違背職務行賄、商業會計法填製不實會計憑證、刑法背信等罪嫌起訴陳健盛、陳冠滔，並依洗錢罪起訴鄭伍廷、李佳珍、鄭兆麟。蕭勝任及泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵等3人則罪嫌不足獲不起訴處分。

檢方認為，鄭亦麟擔任綠推中心副執行長高位，負責推動國家綠能的重要能源政策，竟利用其職務對台電的實質影響力，操控台電公司人員如線偶，視台電公司電力如私產，排除同時期當地其他業者新設或增設用電申請，對電力申請的公平競爭及台電公司合理經營破壞甚鉅。求處鄭亦麟14年以上有期徒刑；鄭伍廷、李佳珍、鄭兆麟均求刑2年。（編輯：林恕暉）1141226