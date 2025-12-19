涉收賄280萬、詐領公款！監察院「彈劾」澎湖望安鄉長許賢德

記者陳思妤／台北報導

澎湖望安鄉長許賢德遭監察院彈劾（圖／翻攝自望安鄉公所網站）

澎湖縣望安鄉長許賢德涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂達280萬元，以及涉詐領公款19萬7740元，挪為私人小金庫，遭到起訴。監察院今（19）日表示，其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院指出，許賢德於擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定之權限，對4起清潔隊員之人事案收受賄賂，金額合計達新台幣280萬元（期約收賄更達360萬元），嚴重敗壞官箴。還透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下之公益支出活動名義，虛報、浮報採購價額，詐領公款共計19萬7740元，據以清償其私人債務，或以寄款方式成為私人小金庫等，其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽。

廣告 廣告

監察院於114年12月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文如下：

一、被彈劾人藉職務之便，於清潔隊員人事案中收受賄賂，於其兩屆鄉長任期內，針對4件清潔隊員人事案，共計期約賄賂360萬元，實際收受賄賂280萬元。

二、被彈劾人假借公益活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公用物品浮報價額數量，用於私人開銷及清償債務，合計詐取19萬7,740元。包括：以辦理「東吉村環保宣導活動」名義，詐取公益支出經費，詐得5萬5,000元；以辦理「東安村等7村」睦鄰宣導活動名義，要求商家配合，浮報公益活動支出經費，共詐得14萬2,740元。

三、被彈劾人身為望安鄉鄉長，本應廉潔自持，恪遵法令，竟未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵，索取並收受賄賂，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物；復利用其職務上辦理國防部睦鄰補助款計畫之機會，非但未思將經費用於地方公益，竟視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻；更甚者，指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

四、核被彈劾人所為除涉犯貪污治罪條例及刑法等罪嫌外，已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

被點名綠營台北市長「活棋」 林右昌首表態：沒有參選2026的規劃與想法

藍白狂喊彈劾賴清德 王瑞德問「關鍵1題」批：一群壞蛋

當卓榮泰面曝彈劾人數 李鴻鈞嘆：監委巡察自行吸收費用「非常辛苦」

清楚過不了也要彈劾總統！律師揭「藍白真實意圖」 可能發展曝光

