涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導
任職台南市消防局長15年的李明峯，日前閃電請辭後，傳出在摩鐵發生濺血意外，引發外界各種猜測，檢廉昨（24）日突然發動搜索台南市消防局等處，並傳喚李明峯等4名被告及6名證人到案，經漏夜複訊後，台南地檢署認定李明峯及女友人楊姓消防設備業者，涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪嫌，嫌疑重大，且有逃亡及串滅證之虞，向台南地院聲押禁見2人，台南地院於今（25）日開庭後，晚間裁定2人收押禁見。
台南地檢署調查發現，時任消防局長的李明峯及楊姓女業者，涉嫌於2023年起收受曾姓消防設備業者賄賂300多萬元，讓業者獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益，以及送審消防設備工程相關資料能順利通過等。
台南檢廉因此於昨日上午發動搜索台南市消防局等8處，並約談李明峯、楊姓女業者等10人到案，經漏夜複訊後，檢察官於今日凌晨當庭逮捕李明峯及楊姓女業者，認定2人涉犯收受賄絡罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人、共犯或湮滅證據之虞，向法院聲押禁見；另曾姓消防設備業者以10萬元交保，其餘人請回。
台南地院於今日開庭後，認定2人涉重大貪污，且有逃亡、湮滅證據或勾串證人之虞，考量犯罪情節及公共利益，認為被告無法以保釋或限制居住等替代手段處理，因此裁准收押禁見。
更多FTNN新聞網報導
高虹安涉詐助理費46萬判7年4月 二審今10時宣判
快訊／捲台南將軍光電弊案被起訴！又涉違證交法 三地集團總裁鍾嘉村遭聲押
孩子變出氣筒！重組家庭夫妻爭吵竟「互摔孩子」 台中市府回應了
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 173
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 10 小時前 ・ 25
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 9 小時前 ・ 176
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 1 天前 ・ 162
柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉
政治中心／綜合報導台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。民視 ・ 5 小時前 ・ 128
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"
社會中心／綜合報導台北捷運又發生暴力事件！昨天晚上，一名68歲男子和一名23歲女子，在中和新蘆線，因為人潮擁擠，爭執上下車問題，爆發口角，沒想到兩人一言不合，女子踢了男子膝蓋，讓男子氣炸，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。下班尖峰時間，捷運車廂內，人潮滿滿滿，沒想到，一男一女突然爆發口角！女子拿起手機錄影，男子一個不爽，扯下女子假髮，引起一大波騷動。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）敏感時刻，員警獲報立刻趕到現場，男子也向警方說明到底怎麼回事。事發就在23號晚上6點多，台北捷運中和新蘆線，一名23歲林姓女子和68歲杜姓男子，因為人潮擁擠，女乘客希望男乘客，讓出空間方便上下車，疑似反遭對方辱罵，女子拿起手機錄影，杜男不滿甩掉女子手機，女子也不甘示弱，踢了男子膝蓋，這下男子理智線斷，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）好好搭個捷運，卻因為動手動腳，雙雙都得進到警局。原文出處：北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害" 更多民視新聞報導傳張文哥赴北車悼念余家昶 留560字親筆信謝余媽「將英雄帶來世上」全文曝發文喊「何不等跨年開車撞人」下場曝光 男網友竟辯稱「這個」國中割喉案法官問家屬「能否讓凶手來孝順」 學者動怒批失格民視影音 ・ 21 小時前 ・ 16
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 6
砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 天前 ・ 3
台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網
台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，凶嫌是一名25歲張姓男子，與陳男有恩怨，張男犯案後逃逸，於中午11時在神岡區落網，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 1
到北捷、中山砍人「墜樓亡」！張文預謀「死亡劇本」關鍵平板曝
社會中心／綜合報導北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。民視 ・ 1 天前 ・ 2
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 1 天前 ・ 1
張文租屋處冰箱有濃濃汽油味 警疑「這原因」縱火滅證
即時中心／張英傑報導27歲嫌犯張文持刀無差別攻擊民眾，造成4人死亡、11人受傷，震驚全台，張文犯案後隨即墜樓身亡，現場未留下遺書，實際犯案動機仍有待檢警進一步調查釐清，不過，警方搜索張文台北租屋處，發現屋內「不尋常」，聞到濃濃汽油味，冰箱內沒有任何物品，不排除張文可能曾經在屋子內製作汽油彈。民視 ・ 1 天前 ・ 1
藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
年末玩台東別只跑三仙台！跨年來這看美景、泡金湯、迎曙光，還可遇張惠妹唱歌
年末假期想來趟不一樣的跨年旅行，台東絕對值得放進清單。從高空草原美景、天后張惠妹壓軸的跨年晚會、星光下的黃金溫泉，再到隔日的太平洋第一道曙光，耶誕到跨年的台東，不只擁有濃厚過節氣氛，更充滿全新的療癒能量。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話