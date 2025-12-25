涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

任職台南市消防局長15年的李明峯，日前閃電請辭後，傳出在摩鐵發生濺血意外，引發外界各種猜測，檢廉昨（24）日突然發動搜索台南市消防局等處，並傳喚李明峯等4名被告及6名證人到案，經漏夜複訊後，台南地檢署認定李明峯及女友人楊姓消防設備業者，涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪嫌，嫌疑重大，且有逃亡及串滅證之虞，向台南地院聲押禁見2人，台南地院於今（25）日開庭後，晚間裁定2人收押禁見。

台南市消防局長李明峯日前閃電請辭，檢廉調查發現他涉嫌與女友人楊姓消防設備業者收賄300多萬元，今日向台南地院聲押禁見獲准。（圖／台南市政府官網）

台南地檢署調查發現，時任消防局長的李明峯及楊姓女業者，涉嫌於2023年起收受曾姓消防設備業者賄賂300多萬元，讓業者獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營收利益，以及送審消防設備工程相關資料能順利通過等。

台南檢廉因此於昨日上午發動搜索台南市消防局等8處，並約談李明峯、楊姓女業者等10人到案，經漏夜複訊後，檢察官於今日凌晨當庭逮捕李明峯及楊姓女業者，認定2人涉犯收受賄絡罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人、共犯或湮滅證據之虞，向法院聲押禁見；另曾姓消防設備業者以10萬元交保，其餘人請回。

台南地院於今日開庭後，認定2人涉重大貪污，且有逃亡、湮滅證據或勾串證人之虞，考量犯罪情節及公共利益，認為被告無法以保釋或限制居住等替代手段處理，因此裁准收押禁見。

