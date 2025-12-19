涉收賄700萬助鍾文智免簽到 信義分局三張犂副所長聲押禁見

信義分局副分局長王致傑指出，「原本分局刑案偵查發現，本分局李姓員警等3人疑涉不法，經主動報請台灣台北地檢署檢察官指揮偵辦。」

王致傑說明，「今18日由檢察官率同信義分局、內政部警政署政風室、台北市調查站共同偵辦，同步執行搜索，視完全相關調查將李員等人，移送台灣台北地方檢察署偵辦，並由承辦檢察官複訊後，本分局將視偵審結果，擬議及追究相關人員考監責任。」

連一鮑魚前負責人鍾文智，因為違反《證交法》等罪，被判刑30年5個月定讞，卻在最高院判決當天，棄保潛逃到中國。

期間，他依法須每日到信義分局福德派出所報到，但負責報到的李姓、古姓、梁姓3任副所長，疑似2年多來，明知鍾文智未報到，仍配合製作不實簽到紀錄，涉嫌偽造文書。

昨日兵分多路搜索福德所、三張犁派出所，以被告身分約談3名副所長及1名民眾到案，相關案情仍待進一步釐清。