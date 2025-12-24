涉收賄711萬安插廠商當特助遭求刑10年 鄭天財喊冤：錢沒進口袋

國民黨立委鄭天財。（資料照）

檢方調查國民黨立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍涉貪案，循線查出鄭天財涉嫌收賄711萬，安插業者擔任特助並施壓公部門，去年8月鄭被約談後以200萬元交保，今（24日）全案偵結，北檢依貪污罪起訴並求刑10年以上，對此，鄭天財喊冤，稱張騰龍主動協助募款，都是部落豐年祭相關支出，強調「沒有一毛錢進入口袋」，後續會持續為自己詳細答辯。

北檢今（24日）指出，鄭天財2020年12月起，陸續透過張騰龍等人介紹，包含鑫城公司江俊昇、盛隆建設公司林言峰、商越金屬公司林勇全、環球車輛公司吳有世、賀騰公司羅絜騫、亞鋒建設公司鄭詩雋、洧豪公司陳洧豪、祥雲公司李承峰等人。

北檢調查，8名業者以贊助鄭天財參與原住民豐年祭等名義，轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金交付，定期支付1至10萬元賄款，並建立長期供養關係，鄭天財讓行賄者掛名國會辦公室特助，以利對外推展公司業務，若公司業務需與行政機關協調，鄭天財、張騰龍也會利用職務關係協助。

面對遭起訴，鄭天財表示遺憾，並稱在檢察官偵訊時已如實說明，有關張騰龍主動協助募款，資金用途是部落豐年祭支出，且張騰龍募款時已清楚說明資金用途，因此募款金額由張騰龍保管在其個人帳戶。

鄭天財稱，張騰龍曾邀集各部會召開多場協調會，不僅公文他沒看過，偵訊時才發現戳章為張騰龍私自刻製，強調全程皆由張騰龍操作，自己則未參與，還強調「沒有一毛錢進入我的口袋」，接下來會透過答辯書詳細說明。





