涉收賄711萬！北檢起訴求刑10年以上 鄭天財：沒有一毛錢進入我口袋

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委鄭天財涉與多名業者建立供養關係，豐年祭等活動收賄達700萬元，業者獲「鄭天財國會辦公室特助」身分可對外推展業務等。北檢今（24日）偵結，依貪污罪起訴求刑10年以上。對此，鄭天財表示遺憾，強調相關協調會自己全程未參與，「也沒有一毛錢進入我的口袋」，但既然已經遭到起訴，他將在後續程序中詳細答辯，並期盼法官能夠採信其說法。

台北地檢署偵辦鄭天財辦公室執行長張騰龍涉貪案，循線查出鄭天財於民國109年起涉嫌收受多家業者賄賂，提供業者「鄭天財國會辦公室特助」身分，並施壓行政單位；檢方於民國113年8月間發動搜索約談，經複訊諭令鄭天財200萬元交保。

鄭天財表示，對於此次遭到正式起訴，他感到非常沈重，也對結果深感訝異，尤其是求刑如此之重。鄭強調，在檢察官偵訊期間，他已如實且詳細說明，關於張騰龍主動協助募款一事，資金用途是作為部落豐年祭助理之支出，包括車馬費與禮金等。當初張騰龍協助募款時，就已清楚說明資金是用於豐年祭活動，因此為了劃分清楚，該筆募款金額由張騰龍保管在其個人帳戶中，並未存入鄭天財本人的帳戶。

鄭天財指出，檢察官曾出示相關資料，顯示張騰龍曾邀集各部會召開多場協調會，但會議通知並非由鄭天財的國會辦公室發出，而是來自張騰龍的公司。他說，張騰龍所發的公文他從未看過，直到偵訊時才仔細查看戳章，發現那並非國會辦公室的公章，而是張騰龍私自刻製的印章。鄭向檢方說明，相關發文及會議紀錄皆非其親自處理，亦未經其授權，張騰龍自行發文、全程操作，自己完全未參與。

對於檢察官仍認定其涉有收賄，鄭天財表示深感遺憾，強調「沒有一毛錢進入我的口袋」，但既然已經遭到起訴，他將在後續程序中詳細答辯，並期盼法官能夠採信其說法。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

