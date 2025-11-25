涉收賄874萬 陳歐珀500萬交保 隔日又開庭

民進黨前立委陳歐珀，因為涉嫌貪汙遭到收押將近三個月後，法官裁定以5百萬元交保，並限制出境出海，配戴電子腳鐐，只是才剛交保25號立馬開庭審理，陳歐珀故意避開媒體。

陳歐珀涉收賄874萬，500萬交保後隔日又開庭。（圖／TVBS）

陳歐珀整個人消瘦許多，滿頭白髮顯得相當憔悴。他自今年6月4日被收押174天。北院於11月25日開庭審理，陳歐珀涉嫌收受400多萬元賄賂費、詐領助理費以及侵占公益捐款等多項罪名，檢方指出其犯罪所得超過874萬元，依貪污罪起訴並求處24年2個月的刑期。

廣告 廣告

值得注意的是，這已經不是陳歐珀第一次面臨司法調查。兩年前，他曾被檢舉與涉嫌吸金詐騙的im.B平台有密切關係。當時，他宣布退出選舉，表示要「捍衛清白」及「顧全政治大局」。他在2023年5月公開宣布：「為了捍衛清白及顧全政治大局，我在此正式宣布退出2024宜蘭立委選舉。」然而，沒想到他又捲入貪污案件。

儘管陳歐珀至今仍否認所有犯行，但由於同案被告已完成詰問程序，大幅降低了串供證人的可能性，因此才同意他在開庭前交保，但還是需要限制出境出海，並在其左腳裝設電子腳環進行監控。雖然陳歐珀重獲自由，但他所聲稱的「清白」是否屬實，還需要依據檢方掌握的證據來判斷。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

送名牌包、鑽石！ 韓統一教會長涉賄金建希 法院裁定羈押

淡水男擄貓塞袋 民眾見貓喘氣 剪繩解救

應曉薇湊齊3千萬！關押一年暴瘦20公斤 要回家了

應曉薇「雙手合十」鞠躬！關押1年終走出北院

