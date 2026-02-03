涉收金主私家車還「附司機」 前基隆高官收押禁見

即時中心／綜合報導



前基隆市政府民政處長王榆森被檢舉，於任職期間接受張姓金主提供的私家轎車代步，甚至還由金主的兒子任司機，負責他下班後的所有行程。基隆地檢署昨發動搜索，並拘提王男到案，認定王涉犯貪污，以有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地方法院今（3）日裁定王榆森收押禁見。





媒體《自由時報》報導，調查局北市調查處接獲檢舉，稱王榆森任民政處長期間，與1名張姓金主往來密切，疑有不法。據了解，張男為拉攏與基市府高層，長期提供1輛馬自達轎車，還派自己兒子當專屬司機，負責接送王下班後跑攤及私人交際行程，時間且長達數年之久。



基隆地檢署偵辦發現，王男雖有公務車可用，但下班後的私人行程竟有私人轎車代步、司機接送，疑有不當對價關係。檢調昨搜索王男住處及相關地點，拘提王男到案，晚間10時許移送地檢署複訊至今凌晨3時許。據悉，王男對案情保留、否認收賄。



不過證據顯示，王男卸任後還續用金主提供的私人轎車代步，涉嫌罪嫌重大，以王有串、滅證事證，且仍須釐清案情，向法院聲請羈押禁見。



基隆地院今下午開庭審理，法官認為王男雖已卸任，但在地方仍具有影響力，且與張姓金主關係匪淺，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯之虞，裁定准予收押禁見。





