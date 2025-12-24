即時中心／張英傑報導

台北地方法院密集審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金與公益侵占等案件，今（24）日再度開庭，目前全案已進入言詞辯論最終階段。柯文哲上午下車現身北院，面對現場支持者與媒體，僅淡淡揮手致意，未發一語，隨後在眾人陪同下步入法庭。









據了解，北院連日排定密集庭期，柯文哲每次均親自出庭。他先前曾表示「不要把手伸進司法」，並強調即使沒有法庭直播，三個月後社會大眾仍能清楚了解案件全貌。據掌握，今日庭期中，除已辯論終結的被告外，柯文哲、台北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京等人都要到庭繼續結辯。上午先由應曉薇及其律師對於收賄案答辯，應曉薇預計發言40分鐘左右，律師約2小時，截至目前還未輪到柯、沈陳述。



下午將由柯文哲、應曉薇與沈慶京依序結辯並進行最後陳述。沈慶京已表明將補充意見，柯文哲也表示，將在最後陳述中，向法官表達部分較私人及替人求情的想法。

廣告 廣告

此外，合議庭另預留12月26日庭期，以備今（24）日無法完成辯論。全案宣判日訂於2026年3月26日下午2時30分。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／涉政治獻金、公益侵占案結辯！柯文哲現身「一動作」回應

更多民視新聞報導

追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句

藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年

中央挺苗栗！后庄國小地面不平 沈發惠成功爭取350萬改善

