涉散布廖宜琨遭變造看板圖 卓冠廷前助理遭起訴

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（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北11日電）民主進步黨籍新北市議員卓冠廷服務處黃姓前助理涉散布同黨同選舉區議員廖宜琨遭變造看板圖，讓民眾誤以為廖宜琨花費高昂在國外旅遊、初選很穩，被依個資法等罪起訴。

卓冠廷今天告訴中央社記者，前助理的行為雖從未經他指示，但無論現任或過去的辦公室成員遭調查，他都會負起身為老闆的責任，已嚴厲告誡團隊不應再發生類似事件。他幾週前遇到廖宜琨時已當面致歉，只要雙方有和解意願，他都會努力協助。

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根據台灣新北地方檢察署起訴書，黃姓女子去年7月到今年1月底任卓冠廷服務處助理，今年1月23日民進黨初選期間，卓冠廷服務處陳姓專員從網路社群取得廖宜琨政績看板照，將照片上「成功爭取鶯歌工商人行道」，以人工智慧（AI）軟體變造為「初選穩啦 哈羅！我在西班牙！」，並上傳到服務處的通訊軟體LINE工作群組。

據檢方調查，黃姓女子看到變造圖後，以匿名方式傳送到LINE「樹林人」社群，並稱「我在網路上看到的，議座您真的在西班牙嗎可以多發點社群讓我們看看風景嗎」、「好想去但是沒錢」等，讓民眾誤認廖宜琨花高昂費用到西班牙旅遊、初選很穩。

黃姓女子偵查時坦承犯行，陳姓男子承認以AI製作惡搞圖片是為揶揄廖宜琨，但只是想丟在群組讓同事笑一笑，直到廖宜琨提告後才知圖片被放上樹林人社群。

檢方認為黃姓女子涉犯個人資料保護法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，及中華民國刑法散布文字誹謗罪，建請從重以個資法處斷；陳姓男子則為不起訴處分。（編輯：李明宗）1150611