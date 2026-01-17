涉數萬元利誘軍人交付情報！中天主播林宸佑捲共諜風暴 與5被告全遭收押禁見

中天記者兼主播林宸佑涉共諜，遭檢方搜索帶回後，今與5名現退役軍人遭收押禁見。（翻攝自林宸佑臉書）

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉嫌違反《國安法》，昨（16日）遭高雄橋頭地檢署北上搜索租屋處後，帶回偵訊，經檢察官聲請羈押，橋頭地院火速召開羈押庭，今日裁定收押禁見，另有5名現退役軍人一併收押。

根據橋頭地檢署指出，檢察官指揮桃園市調處、高雄市調處、國防部軍事安全總隊、高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，昨日搜索並帶回電視台記者林宸佑及9名現退役軍人。

檢方認定，林宸佑涉嫌以數千元至數萬元不等金額收買現役軍人，由現役現人交付軍事資料給大陸人士，因此，今日向法院聲請羈押林及其中5名現退役軍人，橋頭地院也在下午裁定6人全部羈押禁見。

橋頭地院則指出，6名收押的被告涉案罪名及羈押理由，基於遵守偵查不公開原則及尊重檢方立場，不便對外說明。

