涉未成年受害！ 黃子佼二審緩刑引爭議2／韓版「創意私房」受害者逾260人 主嫌判無期徒刑

南韓「創意私房」主嫌判無期。（示意畫面）

南韓一名 33 歲男子金錄元，在網路上經營性犯罪組織，受害者多達 260 人，其中更包括多名未成年人，是南韓至今最大的規模的性犯罪案件。金錄元昨天一審被判處無期徒刑，雖然他在最後一刻提出減刑請求，但法庭表示，必須將這個人永久隔離於社會之外。

今年一月，南韓警方經過一年多的追查後，終於逮捕了 33 歲的南韓男子金錄元。金錄元從 2020 年 8 月開始，五年間利用通訊軟體 Telegram 經營南韓最大的性剝削群組，威脅受害者拍攝不雅影片，並且對他們施暴。他甚至威脅，如果不招募新的受害者，就會公開他們的裸照。受害者高達 260 人左右，並且多為兒童或青少年，造成他們遭受極大身心痛苦。

南韓記者：「受害者規模在國內屬最大水準，相似的性剝削群組「博士房」的三倍，「首爾大學 N 號房」的五倍。」金錄元因違反《兒童及青少年性保護法》規定，涉及性侵等 19 項罪名被起訴。24 日一審法庭宣判他無期徒刑。

法院指出，犯罪手法極其殘忍惡劣，即便考慮到他是初犯，也無可避免必須將其永久隔離於社會。此外，法院還裁定需要佩戴電子腳鐐 30 年、限制從事兒童、青少年及身障相關機構工作 10 年，以及公開個人資料 10 年。金錄元在最後陳述中請求減刑，但未被法官接受。

MBC 新聞：「法院指出數位性犯罪會迅速擴大至無法挽回的程度，一旦散布幾乎無法完全刪除，受害恢復幾乎不可能。」同時，法院還判處 10 名同夥 2 年至 4 年不等的有期徒刑。執法部門稱，此案是南韓至今最大規模的網路性犯罪案件。