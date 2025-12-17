涉查閃兵首腦個資.替女友討債 王大陸與女友分別出庭

新北市 / 綜合報導

藝人王大陸閃兵案外案，因幫女友討債，透過黑道牽線找時任北市刑大代理劉姓隊長偷查個資。新北地院今(17)日開庭審理，傳喚王大陸、闕姓女友以及劉姓員警。王大陸跟女友一前一後現身，相差3分鐘，似乎是刻意避開同框。

記者VS.王大陸闕姓女友說：「(還是會以無罪答辯嗎)，(會跟被害人談和解嗎)。」戴著黑色口罩率先抵達，新北地院審理王大陸違反個資法，王大陸和女友都被傳喚，記者VS.王大陸說：「(跟女朋友一起出庭會不會很尷尬)，(還是無罪答辯嗎，今天有要認罪嗎)。」

王大陸戴著黑帽黑口罩現身，兩人隔不到3分鐘，似乎刻意避開同框，記者VS.劉姓員警說：「(今天會認罪嗎)。」劉姓員警是否涉疑洩密，找來的林姓 證 人是時任北市刑大偵三隊小隊長，也就是劉姓員警的下屬，他說劉姓代理隊長帶王大陸到隊長辦公室說是長官交辦，檢察官質疑這樣不符規定便宜行事，林姓員警反駁王大陸是公眾人物，在公共區域恐會引發關注。

記者VS.劉姓員警(3.6)說：「(是誤傳還是故意的，會不會覺得很冤枉)，(跟游男是什麼關係)。」先前出庭時，劉姓員警坦承違法幫查閃兵首腦個資，林姓員警表示，王大陸閃兵360萬收款人非黑哥，是用系統查了才知是黑哥兄弟，並強調沒聽到劉姓代理隊長，要求傳個資給王大陸否認洩密。

記者VS.四海幫堂主小阿俊說：「(那時候是他女友的事情找你幫忙嗎)。」王大陸當初請游姓友人找四海幫堂主小阿俊幫女友討債出氣，友人以及小阿俊都認罪，王大陸跟女友則採無罪答辯，法官也將比對三方說詞。

