涉柬埔寨太子集團洗錢！北檢拘提2台女到案 各以50萬元交保

太子集團成員施亭宇複訊後以50萬元交保。（圖／翻攝三立新聞網）

柬埔寨太子集團涉及詐騙與洗錢，活動範圍遍及全球，近來更被美國財政部海外資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）列為制裁對象。OFAC日前公布制裁名單，其中包括3名台籍女子，涉嫌在台灣友邦帛琉協助集團進行置產與資金洗白。台檢警調4日將施亭宇、黃婕2女拘提到案，5日移送北檢複訊後，皆以50萬元交保。

3名被制裁的台籍人士分別為31歲的黃婕、35歲的施亭宇，以及同為31歲的王蕾絢。根據美國司法部與OFAC的說明，這3人與帛琉當地人士合作，在當地設立不動產據點，包括承租一座小島並經營渡假中心，實際為進行洗錢活動的掩護場所。

對此，台北地檢署針對太子集團在台涉入的詐騙、洗錢與非法線上博弈等案件，於本月4日展開大規模搜索行動，並拘提25人。施亭宇與黃婕兩人也在當天被帶回偵訊，隔日移送北檢後，檢察官訊後各以50萬元交保。

其中，王蕾絢早在美國公布制裁名單時便不在台灣，因此未在此次搜索行動中到案。檢調單位表示，將持續釐清太子集團在台及海外的資金流向，並追查是否涉及更多洗錢行為與共犯結構。

太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

