涉案被判5年半！ 張嫌發監沒報到竟先砍土風舞師

張姓嫌犯在IGpo文預告犯案後，就到大雅砍殺土風舞老師，而他當天其實在早上8點50分時，應該要去台中地檢署報到，要入監執行，因為他在2023年時種植.販售大麻，被台北大安分局的員警抓 到 ，人贓俱獲，審理後被判5年6個月定讞，1月29日就是他的發監日，沒想到他沒去報到入監，反而持利器攻擊砍殺女老師。

IG貼文寫，看到這篇應該就是有屎傷了吧，這是張姓嫌犯犯案前留下的文字，接著在光天化日下，對土風舞老師行兇，而他其實在當天，應該要去台中地檢署報到，要發監執行被法院判的5年6月徒刑。

員警說：「手機，手機拿出來。」張姓嫌犯會被判刑，是因為他2023年時，被警方盯上他賣大麻，到他家搜索還搜出93株大麻盆栽.幼苗，市價大約700萬元，案件審理，被判5年6個月定讞，1月29日就是他發監執行的日子。

張姓嫌犯，29日上午8點50分，依規定要到台中地檢署報到，沒想到他沒去報導，而是在8點11分時，到在大雅這處公園，和土風舞老師發生爭執，持利器攻擊對方。

法醫高大成說：「看起來也沒有很反社會人格，他是感覺講話比較快，就是說，我真的沒有這個意思，一直叫我給他證明，我說我沒辦法，因為我不是藥理學專家嘛，種樹我也沒有很厲害，我也不懂啊。」

張姓嫌犯被判刑，一直都不服氣，因為他認為火麻不是大麻，還找法醫高大成求助，希望高大成幫他平反冤屈，但被拒絕，沒想到在發監執行這天，發完預告犯案的文字後，持利器砍殺無辜土風舞老師，一錯再錯。

