涉案金額超12兆！泰警押送KK園區金主佘智江 引渡返陸受審

泰國警方今（12）日將持有大陸和柬埔寨護照的賭博集團首腦佘智江，從克隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）押送至曼谷機場，準備引渡回大陸。他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。

11月12日，被指控為跨國犯罪集團首腦的佘智江在警方的押送下抵達曼谷機場。（圖／美聯社）

根據《曼谷郵報》與《民族報》報導，43歲的佘智江於2022年8月在曼谷，被泰國執法機構依據國際刑警組織（INTERPOL）紅色通緝令逮捕羈押。警方表示，儘管佘智江否認參與任何詐騙活動，但調查人員發現他在緬甸毗鄰泰國的水溝谷（Shwe Kokko）經濟特區建立了實體和線上賭場，當中包含詐騙園區。

佘智江曾在初審法院、上訴法院和憲法法院主張引渡法違憲，拒絕被引渡返陸。法院10日作出裁決，維持將佘智江引渡至大陸的命令，並要求在裁決生效日起90天內執行。

佘智江也是惡名昭彰的「KK園區」幕後金主之一，同時是全球最大詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）項目背後的關鍵人物。大陸當局指控佘智江管理擁有超過33萬用戶的賭博網站，造成超過1.5億元人民幣（約6.5億新台幣）的經濟損失。

