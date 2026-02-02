涉棄置禽流感雞屍 牧場老闆、地主當庭遭逮捕聲押禁見

日前苗栗縣後龍鎮私有地遭人非法掩埋斃死雞有1451隻。（苗栗縣政府提供）

台中豐原區豐康牧場確診禽流感疫情，今（2）日上午台中地檢署展開搜索，到牧場、雲姓老闆住居所共3處搜索，帶回雲男、共犯顏姓地主等4人偵訊。晚間10時許，檢察官認為雲、顏2人涉犯違反廢棄物清理法等罪，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署於 1 月 29 日，經中市政府環境保護局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，指出雲男經營位於臺中市豐原區的豐康畜牧場，因場內飼養的蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒（H5N1 禽流感），涉有違反廢棄物清理法等情事，旋即指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，積極指揮偵辦。

為釐清該畜牧場大量雞隻死亡並檢出感染 H5N1 禽流感，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，中檢全面查明相關事實，今日由賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝等 5 名檢察官共同指揮重案支援中心檢察事務官及內政部警政署保安警察第七總隊，到豐康畜牧場及其住居所同步執行搜索，並約談雲男及其員工陳女、李女與顏男（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻的地主）等 4 人到案說明。

經檢察官訊問後，認被告雲男涉犯廢棄物清理法之任意棄置有害事業廢棄物等罪，顏男涉提供土地回填、堆置廢棄物等，罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，2人經檢察官當庭逮捕，並向地院聲請羈押禁見；陳女、李女各諭知 3 萬元具保候傳。

中市府調查，豐康牧場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場。

接著苗栗縣後龍鎮外埔地區的大排水溝1月26日發現遭棄置斃死雞235隻，隨後依台中市提供的資料，顯示鎮內另有私有地遭非法掩埋斃死雞，經縣府開挖後清點出1216隻，目前總計在後龍鎮發現的斃死雞達到1451隻，跟通報數量有落差，另經比對棄置在大排和私有地掩埋的雞屍，外觀特徵及雞齡呈現高度相似，台中檢方因此展開偵辦。

