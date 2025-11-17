涉槍砲案男收押突身亡初判氰化物中毒 嘉檢19日解剖

（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉義地檢偵辦羅姓男子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例案件，昨晚以有反覆實施之虞向法院聲押獲准，但羅男突昏倒地檢署拘留室，送醫仍不治；醫院初步診斷為氰化物中毒，檢方19日解剖。

嘉義市消防局表示，昨天晚間8時許接獲嘉義地檢署報案，報案人指稱病患口吐白沫、有抽搐情況；救護人員抵達時，病患意識不清，給予適當治療，立即送往聖馬爾定醫院救治。院方回應，病患到院後已無意識、有呼吸心跳，最後搶救無效，初步診斷為氰化物中毒。

嘉義地檢署發布新聞稿指出，民雄警分局15日晚間10時許接獲民眾報案，57歲羅男在嘉義縣大林鎮某處民宅外開槍，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例案件；警方於同日晚間11時許攔查羅男，16日凌晨0時許，在其駕車行經的產業道路路邊扣得槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，並以現行犯逮捕。

檢方表示，警方在16日下午2時許將羅男移送嘉義地檢署，由內勤檢察官詹喬偉負責偵訊，由於羅男今年5月持非制式手槍朝民宅無人處開槍、毆傷人，因此以有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

檢方表示，16日晚間9時許地院法警將被告移交嘉義地檢署法警交接過程中，羅男自述身體不適，法警隨即撥打119救護專線送醫，急救無效死亡。嘉義市第二警分局昨天上午報驗。

羅男的死因是否與氰化物有關、氰化物從何而來、何時服用，檢方強調，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜；19日安排解剖，確認死因。（編輯：陳仁華）1141117