涉樂迦內線交易 西門町地王吳振隆百萬交保

吳振隆在今(1/22)日凌晨交保步出士林地檢署時，記者問他有無內線交易，他不發一語。讀者提供



去年10月才卸任大同副董、有西門町地王，綽號「古錐董」的吳振隆，與其子、樂迦再生科技(6891)董事吳峻毅，在樂迦重大利多消息發布前，涉嫌共謀在禁止交易期間買進股票獲利，檢調昨(1/21)日發動搜索同時約談父子2人及多名涉案人到案，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《證券交易法》內線交易等罪，諭知吳振隆100萬元交保並限制出境出海，吳峻毅無保請回，其餘被告則以5萬元至30萬元不等金額交保。

今(1/22)日凌晨，當吳振隆交保離開士林地檢署時，記者問他是否涉及內線交易？要不要說明一下？可以說明一下嗎？他完全不發一語。

樂迦再生科技是一家專注於細胞產品CDMO服務的公司，由國發基金、三顧公司、日本日立集團及Minaris公司共同合作，將於科技部新竹生物醫學園區打造符合PIC/S GMP的細胞工廠，專注於細胞產品的CDMO服務

檢調查出，吳振隆的兒子吳峻毅在樂迦擔任董事，2人涉嫌共謀在樂迦發布重大利多消息前，買進樂迦公司股票獲取不法利益，士林地檢署昨日指揮調查局北機站持法院核發搜索票，前往吳振隆父子住居處共14處所執行搜索，同時傳喚2父子等多人到案釐清案情。

現年72歲的吳振隆，儘管僅具高中學歷，卻憑藉精明的商業手腕累積百億身家，被譽為「西門町地王」。他早年從布料買賣起家，創立JUN男裝品牌，並涉足媒體產業及房地產投資。2016年，他以數十億元出售旗下有線電視事業，隔年又斥資22億元購入台北西門町的好樂迪西寧南路大樓。吳振隆在西門町擁有多筆商業地產，每年租金收入高達近億元，奠定其「西門町地王」的地位。

除了房地產投資，吳振隆近年亦涉足生技產業、還擔任大同公司副董事長。然而，他因誤信友人吳旭昇透過LINE傳送的合作意向書圖檔，投資虛構的「賈博士團隊」所開發的牛樟芝新藥項目，3年間陸續投入逾3億元資金，最終發現遭詐騙憤而提告。台北地檢署調查後，認為陳柏良、徐國峰及其他涉案人員涉嫌詐欺罪，依法提起公訴。至於吳旭昇則被認定不知情，獲不起訴處分。目前該案仍在台北地院審理中。

去年7月，大同公司公告董事會法人代表變更，由三立電視董事長張榮華接替原代表顏大和。同時，包括鄭文逸、蔣東濬、吳振隆、王光祥等主要股東陸續減持大同股份。同年10月9日，吳振隆辭去大同副董事長、大同資產開發股份有限公司董事長及上櫃子公司大世科董事長等核心職務。

