涉歧視亞洲人！芬蘭小姐「瞇瞇眼」照片惹禍

▲奪得2025「芬蘭小姐」后冠的扎夫斯（Sarah Dzafce），因為一張涉嫌歧視亞洲人的照片，慘遭取消頭銜。 （圖／翻攝自YLE）

[NOWnews今日新聞] 2025「芬蘭小姐」扎夫斯（Sarah Dzafce），日前因為在社群平台發布「瞇瞇眼」扮相的照片，還打字稱「和中國人吃飯」，挨批種族歧視，芬蘭小姐主辦單位已為此道歉，並宣布取消扎夫斯的后冠。

綜合《芬蘭廣播公司》、《People》等外媒報導，扎夫斯9月剛奪得芬蘭小姐頭銜，近日她在社群平台上傳一張爭議照片，用手指拉扯眼角，搭配文字說明，大意為「要和1名中國人一起吃飯」，迅速成為輿論風暴的中心。

報導指出，扎夫斯這張照片被廣泛解讀為對亞洲人的嘲諷，一開始扎夫斯還試圖辯解，說自己只是在揉太陽穴，拉長眼睛的舉動則是因為「劇烈頭痛」，但主辦單位並不買帳，強調不接受任何形式的種族主義或歧視行為，並於週四正式宣布，剝奪扎夫斯的選美優勝頭銜。

選美主辦方還提醒，這一決定並非只關乎人格價值，而是當一個人肩負國家和國際代表的重任時，其行為與責任是密不可分的，必須格外謹慎。

確定被懲處後，札夫斯在記者會上坦言，對於被自己在社交媒體上的行為，冒犯和傷害的所有人深感抱歉。

