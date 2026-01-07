涉死亡連署案！黃呂錦茹「走路喊痛」求拆腳鐶 檢察官搖頭：想跑還是很快

黃呂錦茹涉及「罷雙吳」死亡連署案，日前交保但須配戴電子腳鐶，她表示電子腳鐶造成她走路疼痛，希望卸下。廖瑞祥攝



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉及「罷雙吳」死亡連署案，去年翻供全部認罪後，獲准以1000萬元交保、配戴電子腳鐶及個案手機監控。她今（1/7）日出庭請求解除電子腳鐶，理由是戴著讓她兩腳受力不均，壓迫髖關節導致走路疼痛，加上心臟、肺部都出問題，需要做核磁共振檢查。但檢察官認為，只有手機監控不足以避免逃亡，稱她若想跑，「還是可以很快跑掉」。

調查指出，國民黨去（2025）年初提倡「以罷制罷」，邀請青年賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟等人組成罷免團隊，冠以「罷吳四騎士」名號，打算精準罷免綠委吳思瑤、吳沛憶。不料，過程發生領銜人資格不符《公職人員選舉罷免法》問題，黃呂錦茹擔憂罷免案遭不受理，因此承諾提議人名冊由國民黨北市黨部負責，與書記長初文卿、總幹事姚富文等人指揮志工抄寫、偽造連署書。

國民黨青年軍、罷吳四騎士賴苡任、陳冠安、滿志剛、劉思吟曾因涉入死亡連署案遭北檢傳喚，其中僅賴苡任被起訴。資料照。周永受攝

黃呂錦茹到案之初不認罪，強調提議人名冊都是專職黨工處理，她並未指揮，但去年8/1羈押庭，她改口坦承全部犯行。台北地院當時裁准她以1000萬元交保，須配戴電子腳鐶及個案手機監控，並命限制住居、限制出境出海。不過，高齡76歲的黃呂錦茹近期時常往返醫院，日前具狀聲請解除電子腳鐶，理由是電子腳鐶造成她臀部肌肉疼痛，身體出狀況卻無法實施精密健康檢查。

北院今（1/7）日開庭，黃呂錦茹稱案發後已卸下主委身分，對黨部人員沒什麼影響力，表示願意誠摯表達悔意。她感嘆，去年交保後她到醫院體檢，發現身體狀況非常差，醫院要求她盡快做更詳細的檢查，卻因為配戴電子腳鐶無法配合。黃呂錦茹坦言，近期每週都到醫院治療骨骼和肌肉問題，也需要看精神科，強調自己絕無逃亡可能。

辯護律師補充，檢方聲押、法院羈押時都認定黃呂錦茹可能湮滅證據、勾串共犯及證人證詞，並未把「逃亡」列入事由，但科技監控目的在於避免逃亡，顯然與本件羈押原因無關。律師認為，黃呂錦茹所涉並非重罪、已具保1000萬元，沒有必要逃亡，加上她年事已高，肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶使她兩腳受力不均、造成疼痛，尚須做核磁共振精密檢查，請求法官准許她卸下。

黃呂錦茹到案起初不認罪，遭羈押99天後坦承犯行，獲准交保1000萬元。資料照。廖瑞祥攝

但檢察官認為，電子腳鐶也有助於確保被告遵期到庭接受審理，黃呂錦茹具保1000萬，對一般人來說可能是鉅款，但她資力雄厚，擔任北市黨部主委以來一向出錢出力，也是黨部的糧草來源，區區1000萬不足以讓她打消離開台灣的念頭。檢察官也指出，個案手機監控只是定期拍照上傳，黃呂錦茹若想跑，也是可以很快跑掉，不足以防範她逃亡。

檢察官也質疑，電子腳鐶重量不是很重，就算對黃呂錦茹來說有些負擔，但依照她過去呈報的外出行蹤報告來看，黃呂錦茹還有辦法到南部辦私事，可見不會成為行動上的阻礙。

聽到檢察官說她還可外出，黃呂錦茹不滿地反駁，她過去2次到外地都是「當日往返」，一次是去做公益、另一次則是回娘家修理因颱風受損的祖宅，外出過程都很不舒服。她還說，當時都是到了車站就改坐汽車移動，不然走路起來依然十分疼痛。

國民黨北市黨部書記長初文卿比黃呂錦茹還早認罪，以200萬元交保。資料照。廖瑞祥攝

國民黨北市黨部總幹事姚富文比黃呂錦茹還早認罪，以200萬元交保。資料照。廖瑞祥攝

法官指出，辯方主張黃呂錦茹的雙腳重量不均，導致她的臀部肌肉發炎，但因果關係在診斷證明書上看不出來，是否有其他佐證？律師趕忙又掏出一張診斷證明書，表示黃呂錦茹臀部梨狀肌發炎，從經驗上來看，確實是身體未保持平衡所致。但檢察官批評，診斷證明書看不出疼痛原因，究竟是姿勢不良、運動傷害或有外力介入，不能斷定是電子腳鐶所致。

黃呂錦茹聽完兩邊爭執，嘆稱「我的身體狀況，我自己最了解」，表示體檢時已經發現心臟和肺部都有問題要檢查，體檢報告也是前兩週才收到，她赫然發現以前不注意健康，現在冒出很多問題，拜託法官相信她不會逃亡，允許解除電子腳鐶。

庭後，黃呂錦茹在旁人簇擁下自行步出法院，她走路一拐一拐，記者問她「現在走路腳還很痛嗎？」她點點頭說「很痛」。

黃呂錦茹庭後在旁人攙扶下走下樓梯，步上座車離開法院。廖瑞祥攝

