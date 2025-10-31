涉死亡連署！國民黨組發會團滅 林金結籲鄭麗文上任做這事

政治中心／程正邦報導

鄭麗文明天上任國民黨主席，屏檢今起訴組發會主委許宇甄等9人。（圖／翻攝新台派上線）

檢方起訴9人！中央組發會成「偽造連署」溫床

屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案涉嫌「死亡連署」及偽造名冊，偵結後情節曝光，檢方認定，前國民黨中央組織發展委員會主委、現任立委許宇甄，及現任山地原住民立委盧縣一等9人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》等罪名，已正式提起公訴。

起訴書明確指出，國民黨組發會利用不知情的黨工偽造文書。（圖／翻攝新台派上線）

根據地檢署調查，這起偽造連署案的關鍵地點，竟涉及國民黨中央黨部。檢方查出，許宇甄等人在今年初為反制當時藍委面臨的罷免危機，找來約20名志工，在黨部內分工抄寫黨員名冊，意圖製造虛假連署書。

資深媒體人黃創夏在三立政論節目《新台派上線》中指出，這起事件的時間點極為諷刺，「許宇甄最難看的是什麼，人生有很多畢業證書，他的畢業證書叫做起訴書，他明天就卸任了。」恰逢國民黨組發會主委交接前夕，許宇甄竟收到這份起訴書，讓整起事件更顯難堪。

國民黨組織部遭「團滅」，屏檢起訴主委許宇甄等9人。（圖／翻攝新台派上線）

「下達指令」成起訴關鍵 黨工淪汙點證人

節目主持人李正皓在節目中仔細分析起訴書內容，直指檢方已掌握核心證據鏈，起訴書中明確寫出「許宇甄下達指令」這四個字，表示檢方可能已掌握「通話紀錄」或「人證、物證」。

律師李育昇則補充，檢方這次總共起訴了許宇甄、黃碧雲（組發會副主委）、李德全（原住民相關業務負責人）等9人，但同時對十幾二十個基層黨工做出緩起訴或不起訴處分，李育昇直言：「這些黨工可能就是汙點證人，難道這些人會為了這些國民黨上面有人來指示，然後他自己認，全部擔下來說，就是我，是我自己說要去做這個假連署的？不可能。」

林金結建議新任國民黨主席鄭麗文，以後找幹部要找有法律素養的，不然怎麼打仗。（圖／翻攝新台派上線）

中山廳抄死人名冊？場所曝光引發藍營內部震驚

更令人譁然的是，偽造連署的場所竟是國民黨中央黨部內部。李正皓引述起訴書內容：「1月24到2月2號，由這些人，在黨部組發會一樓辦公室或中山廳來分工抄寫名冊。」李正皓以過去黨工視角，諷刺地描繪了這個荒謬的場景：「冷氣舒服對不對，位子寬敞，燈光很好，這個椅子很舒服的...可是這個東西對國民黨來講多麼難看！孫中山說，你在抄我國父遺囑嗎？不是，在抄名冊；蔣經國說，你在抄我的嘉言錄嗎？沒有，我抄死人名冊。」

國民黨新北市議員林金結對此細節感到匪夷所思，直言「不可能手法這麼粗糙」，但李正皓則強調起訴書已載明事實。這也讓林金結呼籲國民黨新任黨主席鄭麗文：「以後要找高層幹部、找組發會的主委一定要有所謂的具有法律的素養，不然我們怎麼打仗。」

對於鄭麗文說政治抹黑，律師李育昇認為檢調已掌握證據，難自圓其說。（圖／翻攝新台派上線）

盧縣一涉案：明知不實仍蓋章送件

地檢署同時指出，立委盧縣一也涉入此案，他被控找來自己的助理擔任罷免提議領銜人，且明知提議人名冊不實，仍在其上蓋章確認後，將名冊送交選務機關。檢方認為盧縣一的行為涉嫌公職人員選舉罷免法等罪，一併提起公訴。

李育昇認為，國民黨若試圖以「政治操作」來撇清明確事證，在法律角度上是「比較不妥當」的，因為檢方已掌握很明確的相關證據，許宇甄聲明「與我無關」的說法恐難以自圓其說。這起集體偽造連署案，無疑給國民黨帶來巨大衝擊。

