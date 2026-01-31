涉殺聯合健保CEO 孟喬內2指控被撤銷 免除死刑

聯邦法官30日裁定，撤銷對殺害聯合健保執行長的被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控，可以躲過死罪。(美聯社)

紐約聯邦地區法院法官30日裁定，撤銷對殺害聯合健保執行長的兇手孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控，並保留兩項聯邦跟蹤罪名，雖使其免除死刑，但最高可判處終身監禁且不得假釋。

仍須面對聯邦跟蹤罪名 最高可處終身監禁

法官加內特(Margaret Garnett)在裁決中指出，她撤銷謀殺與槍械相關指控，「唯一目的在於排除死刑作為可適用的刑罰」。不過，孟喬內仍須面對兩項聯邦跟蹤指控。

在聯邦法院會議後，孟喬內辯護律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示，她與當事人對於死刑不再是選項「感到鬆一口氣」，並感謝法院作出這項重大的決定，同時也對前來旁聽與寄送信件的支持者表達謝意。

在另項裁定中，加內特駁回孟喬內方要求排除在賓州被逮捕時查扣的背包證物動議，辯方主張，當地警方非法搜索背包，檢方不應在庭審中向陪審團展示相關內容。不過，加內特裁定警方當時依照正確程序搜索，因此准許檢方使用相關證物。

除聯邦案件外，孟喬內亦在曼哈頓面臨州層級指控，當中包括謀殺罪，他在聯邦與州案件中均已表示不認罪。

辯方去年以法律技術性理由，要求撤銷聯邦層級的謀殺與槍械指控，主張檢方僅能在同時指控其他暴力犯罪時，才能提出相關罪名，並認為跟蹤罪不符合暴力犯罪的法律要件。本月稍早的一場聽證會中，檢辯雙方就此爭論近三小時，法官多次插話提問。

加內特在書面裁決中指出辯方說法「荒謬」，並表示孟喬內所涉指控是否屬於暴力犯罪，並無合理爭議空間。她在裁決中描述，檢方指控孟喬內因被害人職業而選定目標，周密規畫犯案時機與地點，跨越多州行動，並在曼哈頓中城公共街道上，以裝有消音器的手槍將被害人射殺。

然而加內特指出，過去20多年來的最高法院判例，改變了法官評估此類法律問題的方式，迫使她必須忽略被告的實際行為，而改以「假設性情境」判斷跟蹤罪是否屬於暴力犯罪。她指這種方法雖然可能導致「違背常識、結果令人質疑」，但強調自己有義務遵循最高法院的判例。

在39頁的裁決書中，加內特認定檢方未能充分證明跟蹤罪應被視為暴力犯罪，並指出部分論點在實務上缺乏合理性，也與法律邏輯相互牴觸。孟喬內30日出庭時戴著手銬，多次與律師低聲交談，但對死刑相關指控被撤銷一事，未公開發言，也未有明顯反應。

加內特表示，檢方須在2月27日前決定是否就撤銷指控一事提出上訴，此案陪審團遴選預計於9月8日開始。

