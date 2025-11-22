涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見

高雄市 / 綜合報導

高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司，聯手想要節省費用的清除業者，利用合法的環保車載運台南的垃圾，到燕巢區的鐵皮屋放置，等收集到一定程度，再運至月世界傾倒。事件爆發，里長的也被起底是環境工程碩士，沒想到竟然還帶頭丟棄上百噸垃圾，讓民眾直呼不敢相信。

摧毀月世界變垃圾山高雄4連霸里長收押禁見 ， 擁「環工碩士」學歷竟是幕後黑手里長遭開除黨籍 ， 環保公司黑歷史多！4年13次違規釀2火警遭罰67萬 ，伸出手臂抓起大批垃圾到貨車上，現場不只大型機具，還出動不少人力。

人員利用繩索垂降到山坡，才得以清理一包包的垃圾，日前高雄市燕巢區及田寮區交界的知名景點「月世界」，遭檢舉非法傾倒數百噸生活垃圾，檢調追查竟揪出幕後黑手，是高雄市的4連霸碩士里長。親自到場巡視火車站的整修美化工程，李姓里長自己就是環境工程碩士，竟捲入傾倒廢棄物案，讓在地居民相當驚訝。

在地居民：「(做得不錯)，(做3、4任了)、(人很好)，(父子都有在做服務)」一早里長辦公處空蕩蕩，19日環保局獲報後，檢方展開調查傳喚9名人員，查扣9輛車昨(21)日法院更裁定4人收押禁見，其中就包括里長父子，他們合開的公司被挖出有不少黑歷史，過去4年有13次違規堆放廢棄物，造成2場火警還被開罰67萬。

據了解兩人共同經營環保公司，聯手台南為了節省費用的清除業者，將垃圾先載運至燕巢區的鐵皮屋放置，累積定量後業者再聘請司機運至月世界傾倒，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某.施某涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，向法院申請羈押禁見。」

除了收押禁見，民進黨高雄市黨部也在深夜發出聲明，將會祭出最嚴厲的懲處，將他開除黨籍。

