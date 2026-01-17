涉毒「5億賠償案」爆逆轉！大咖男星突遭原告撤訴 奇蹟脫身免賠了

記者陳宣如／綜合報導

前韓團JYJ成員、現於日本活動的歌手兼演員朴有天，近日在一樁長達數年的高額損害賠償訴訟中，出現戲劇性逆轉。據昨（16）日韓國媒體報導，他原本需負擔的5億韓元（約新台幣1110萬元）賠償金，因原告在最高法院審理前突然撤回起訴，訴訟正式終止，亦代表朴有天將不再承擔相關賠償責任。

朴有天的高額損害賠償訴訟中，近日因原告突撤訴，出現戲劇性逆轉。（圖／翻攝自IG）

本案由管理公司「Loud Fun Together」向朴有天及其前所屬公司「Re:Cielo（리씨엘로）」提出索賠，指控朴有天違反專屬經紀合約並侵害公司權益。據報導，原告已於本月8日完成撤訴程序，並在同一時間撤回對朴有天提出的反訴，使案件在最高法院尚未進入實體審理階段前即宣告結束。對此，法律界人士表示，原告撤回訴訟後，先前二審所認定的賠償金與利息，因案件不再有持續的法律效力，亦隨之失效；因此朴有天等於「免除賠償責任」。

回顧案件進程，首爾高等法院去年9月就此案作出二審判決，認定朴有天與Re:Cielo在未經「Loud Fun Together」同意的情況下，透過他方經紀公司從事演藝活動，違反專屬合約並違反法院核准的演藝活動禁止假處分，因此判決須連帶賠償5億韓元並支付遲延利息。朴有天在判決後於去年10月提出上訴，案件隨後移至最高法院審理。

而本案的起因可追溯至2020年，當時Loud Fun Together取得朴有天至2024年的獨家經紀權。2021年，朴有天向該公司提出解除合約要求，並在未獲回應後宣布終止契約，改由友人所經營的另一家公司繼續經紀安排。此後，Loud Fun Together於同年8月向法院申請禁止朴有天從事演藝活動的假處分，並獲法院裁定。但朴有天仍陸續舉辦演唱會、接拍廣告，並持續在日本展開活動。

朴有天曾因吸毒被判刑，其後繼續在日本進行演藝活動，近日更公開返韓行程，使外界猜測是否有韓國復出計畫。（圖／翻攝自IG）

此外，朴有天近年爭議不斷，外界對其近況仍保持高度關注。2019年他因涉嫌吸食甲基安非他命（冰毒）遭起訴，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。其後他在日本市場尋求復出，並於去年9月在東京舉行記者會，宣布推出首張日文個人專輯。至於其稅務問題，朴有天曾在2016年被列入高額欠稅名單；2023年國稅廳公布的「高額、常習欠稅者」名單中亦出現其姓名。

隨著此次賠償案在最高法院階段以撤訴告終，相關法律糾紛暫時畫下句點；但外界對其演藝動向與法律問題的關注仍持續存在。加上他近期罕見公開返韓近況，讓討論聲量再次升高，未來是否會在韓國市場有新動向，仍是外界觀察焦點。

