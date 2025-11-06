涉毒又涉網紅命案 北市下架黃明志宣傳影片

▲歌手黃明志（如圖）捲入網紅謝侑芯命案遭大馬警方通緝，他神隱兩天後主動投案，不過仍然被網友嗆爆，「消失是等藥效退嗎？」（圖／黃明志IG＠namewee）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被馬來西亞警方當成嫌疑人接受調查，持有毒品、涉嫌吸毒引起輿論撻伐。北市觀傳局今日表示，已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將Namewee YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。

針對與藝人黃明志合作宣傳一事，觀傳局長余祥表示，此案為2021年以前舊有的合作案，臺北市政府一貫秉持「反毒零容忍」的立場，觀傳局已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將Namewee YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。

廣告 廣告

觀傳局表示，2021年前曾邀藝人黃明志針對星馬地區推廣臺北觀光，當時係主要考量其在該地區具高知名度；與藝人黃明志於2021年已結束合作關係，現已無合作。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

硬要抄？中國CPB上海兄弟隊徽相似中信兄弟 陸委會說話了

沈痛喊「誰沒母親？」網友詛咒郭母去世 郭台銘曾親赴刑事局提告

獨／確定了！台北上海雙城論壇12/25登場 北市府：四大原則進行