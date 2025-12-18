涉毒案今未現身出庭！黃明志缺席全因染上此病
現年42歲馬來西亞歌手黃明志，10月24日分別在吉隆坡第一及第三推事庭，被控一項持有毒品罪及一項吸毒罪，對兩項指控皆表示不認罪，案件原定今（18）日過堂，但他因健康狀況影響而缺席。據悉，黃明志因確診感染甲型流感，身體不適因此未出庭。
黃明志的代表律師鄭清丰今早先後在第三及第一推事庭，向推事阿倫佐蒂與阿蒂嘉說明，當事人因身體抱恙無法出庭，並由擔保人提交病假證明及醫療報告，供法庭查閱。 經法庭裁定，第三推事庭將黃明志所涉吸毒案件，安排於下週一（22日）再次過堂；至於第一推事庭，則將其被控持有毒品罪的案件，訂於2026年1月19日再度過堂。
鄭清丰庭後向媒體證實，黃明志已確診甲型流感，自昨日起獲醫師開立為期三天的病假，因此無法於今日出庭。此外，鄭清丰也提到，由於驗尿結果對毒品呈陰性反應，意味吸毒指控在證據上難以成立，因此相信控方極可能撤回相關控罪。
★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
