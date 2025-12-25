涉毒潛逃柬埔寨無用！朴有天前未婚妻黃荷娜落網

韓國南陽乳業創辦人外孫女、韓星朴有天的前未婚妻黃荷娜，因涉嫌吸毒潛逃海外多時，終於被韓國警方逮捕！京畿道果川警察署於今（25日）表示，將於當日內針對她違反《毒品管理相關法律》的嫌疑申請拘留令，預計最快在明日進行拘留前嫌疑人審訊。

黃荷娜（左圖、右圖左））過去與男星朴有天（右圖右）有過婚約。（圖／翻攝自IG、dispatch）

黃荷娜於當地時間24日凌晨2點多，在柬埔寨金邊德崇國際機場出境區被警方執行逮捕令，並於當日上午7點50分抵達韓國仁川國際機場。目前，她被關押在京畿道果川警察署拘留所內，警方透露，她將在移送法院審訊時公開露面，這也是她自2022年底服刑期滿出獄後首次公開現身。

據韓媒報導，黃荷娜被指控於2023年7月在首爾江南地區，使用注射器將安非他命施打給包含熟人在內的兩名他人。警方表示，相關犯罪事實尚需進一步調查確認，並計畫擴大調查毒品取得途徑及流通管道，同時追查她在海外滯留期間是否涉及其他違法行為。

黃荷娜有多次涉毒紀錄，她於2015年5月至9月間，在首爾住處等地三度施用安非他命，2019年被判有期徒刑1年、緩刑2年。然而，2020年她在緩刑期間再度吸毒，被判刑1年8個月。2023年7月，她因涉嫌吸毒被立案調查後，於同年12月逃往泰國。

其後，黃荷娜以不明方式非法入境柬埔寨並長期滯留，期間有媒體報導指她在當地過著奢華生活，直至2025年10月相關消息才廣為人知。韓國警方因其潛逃導致調查受阻，於去年5月向國際刑警組織申請藍色通報以確認其行蹤，並將其護照列為無效，去年10月進一步申請紅色通緝令。

黃荷娜2021年因涉嫌在緩刑期間再次施用毒品遭拘捕。（圖／翻攝自NEWSIS）

近期，黃荷娜的律師向警方表示她有意自行到案說明，警方隨即前往柬埔寨將其帶回韓國。京畿道果川警察署強調，案件仍在偵辦中，細節暫不公開。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

