涉毒風波後首發聲！米倉涼子「檢測全陰性」強調：身心狀況沒有任何問題

日本女星米倉涼子日前捲入涉毒傳聞，引發外界譁然。沉默約4個月後，她於26日晚間發表聲明，首度證實「曾有調查單位進入住家進行調查」，但強調相關程序目前已暫告一段落。至於選擇保持沉默，她表示是與律師討論後，基於配合調查的考量，才未對外說明。

日本女星米倉涼子（50）近日被《週刊文春》爆出「涉毒遭突擊搜查」。（圖／米倉涼子IG）

米倉涼子在聲明中坦言：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」她表示，事件發生後第一時間便與律師討論，在「全面配合調查」的前提下，選擇暫時不對外發聲。面對連日的揣測與流言，她只能將所有情緒吞下來，靜靜承受，也因此在這段時間始終未曾露面，只希望不要因自己的言行，影響調查的公正性。

針對調查進度，米倉涼子表示：「今後我仍將持續配合相關調查，而就目前為止的配合情況來看，我認為已告一段落。」她理解外界存在各種不同的看法，「我會懷抱著對信任並支持我的各位的感謝之情，一步一步繼續向前邁進」，米倉涼子也強調，自己身心狀況沒有任何問題，希望大家也能一如既往地給予支持。

回顧事件經過，《週刊文春》於8月報導，日本厚生勞動省關東信越厚生局早在6月接獲線報，懷疑演藝圈有人涉毒，米倉涼子的名字也被列入名單中。8月20日當天，調查人員突擊搜查她位於東京的住家。事後，米倉涼子主動配合接受尿液與毛髮檢驗，結果皆呈陰性，相關單位最終認定未掌握任何吸毒或違法事證，並未對她採取拘留或起訴行動。

在米倉涼子清白被證實後，《週刊文春》再報導指出，米倉涼子「可能是被人設局」，搜查結束後，米倉沉默兩天便飛往歐洲，返國後面對突擊採訪僅簡短回應「我沒有做錯事」，隨後取消所有公開活動，消失超過半個月。消息人士透露，這場風波讓米倉深受打擊，據傳她對娛樂圈的信任幾乎瓦解，甚至私下表示「想乾脆退出演藝圈」。經紀公司則強調「她並沒有任何違法行為，今後將全力支援她」。

米倉涼子聲明全文翻譯：

致相關人士及各位粉絲：

平日以來承蒙各位對我活動的支持，誠摯感謝。

至今未能向各位說明我的狀況，加上因週刊等媒體的報導導致各種揣測紛飛，讓大家蒙受極大的困擾與擔憂，對此我在此致上最深的歉意。

如部分報導所述，調查機關曾進入我的住家一事，確實屬實。

在那之後，我也與律師進行諮商，基於全面配合調查的立場，我選擇暫時克制對外發聲。

今後我仍將持續配合相關調查，而就目前為止的配合情況來看，我認為已告一段落。

我理解外界存在各種不同的看法，但我會懷抱著對信任並支持我的各位的感謝之情，一步一步繼續向前邁進。

我的身心狀況並無任何問題。今後我將再次回到初心，對每一件事真誠且認真地面對。

懇請各位今後也能一如既往地給予支持。

2025 年 12 月 26 日

米倉涼子

