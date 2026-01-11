涉毒駕拒檢沿路逃 59歲通緝犯再吞14張罰單

cnews204260111a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽警分局三峽派出所周姓員警，日前下午4時36分左右，巡邏行經轄內三峽區中正路1段時，發現59歲李姓機車騎士，行跡可疑，眼神閃爍顯得有些心虛。三峽警分局表示，員警上前攔停盤查時，李嫌竟拒檢加速逃逸。員警立即通報線上巡邏警力，展開攔截圍捕行動，最終於三峽區信義街，成功將他攔下。清查身分發現，李嫌為士林地檢署發布的不能安全駕駛通緝犯，以及桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，員警隨即依法將他帶返派出所偵辦。

三峽警方表示，員警在附帶搜索過程，又自李嫌身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末1包及針筒6支。初步快篩結果顯示，粉末及針筒均呈第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應。另外，李嫌拒檢逃逸過程，違規行為多達14項，包括闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等，最高罰鍰可達新台幣4萬3800元。全案訊後，已依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，通緝部分依法解送歸案。

cnews204260111a02

警方表示，李嫌由三峽介壽路一路往永安街、大同路、安溪路、三峽舊橋、民生街、信義街等竄逃，過程多次涉嫌交通違規。員警已依道路交通管理處罰條例，開出包括行經設有停標字之交岔路口不依規定停讓，拒絕停車接受稽查而逃逸，駕車行駛人行道或騎樓，汽機車駕駛人未依規定使用方向燈（轉彎不依規定使用方向燈），不依規定駛入來車道（跨越分向限制線），闖紅燈，不按遵行之方向行駛等罰單。

三峽警分局長許再周表示，周姓員警勤務落實，捕捉到細微異狀，憑藉敏銳觀察力與迅速反應，成功攔截通緝犯並查獲毒品，展現了警方維護治安與交通安全的決心。也呼籲，毒品不僅危害身心健康，更可能造成公共安全風險，害人害己，請民眾務必遠離毒品，珍惜生命。

照片來源：新北市警方提供

