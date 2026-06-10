涉毒駕欠罰款11萬餘元 戒毒男願抵押車輛再辦分期清償

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

行政執行署新北分署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」。1名30餘歲的丁姓男子，去年因涉嫌毒駕被裁處新台幣12萬元罰鍰，但他至今仍欠繳11萬3400元。新北分署表示，丁男接到傳繳通知後，主動至新北分署向書記官表示，已戒毒一段時間，剛找到工作，但月薪不高，又需養育2名幼兒，請求辦理分期繳納，並同意將名下自用小客車，交給新北分署查封，以示還款誠意。

新北分署表示，住在新北市的丁姓男子，去年12月的1天清晨，駕駛自用小貨車，行經新北市板橋區館前西路一帶，被警察攔檢，測試檢定有吸食毒品，而且駕駛非自身駕駛執照種類的車輛，經新北市政府交通事件裁決處，裁處新台幣12萬元罰鍰，並吊扣駕照及應參加道安講習。

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新北分署表示，至於罰鍰部分，已分期繳納1期6600元，但他就未再繳納了，剩餘11萬3400元，今年4月間移送新北分署執行。新北分署寄發傳繳通知，限丁男須於5月18日前繳納。

丁男接獲傳繳通知後，與書記官約定於5月29日至新北分署說明。他表示，當時在市場工作，因為「拉K」後開車，才會有這筆罰鍰。現在衛生局及社會局人員，都有在追蹤他的戒治狀況，而被攔查罰款後，就未再「拉K」了。目前也才剛找到人力派遣工作，還在試用期間，收入不豐，自己妻子也剛要進入職場，還有2名幼兒要養育，所以請求每月繳納3000元清償欠款。

新北分署表示，審酌丁男的經濟狀況後，同意分期繳納，並先將車輛查封，以確保他能按期繳納。也呼籲民眾，切勿酒（毒）駕，以免害人害己。萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

照片來源：行政執行署新北分署提供

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