涉毒、酒駕上路撞死78歲翁！26歲肇逃男遭拘捕收押…確定在看守所過年

記者陳弘逸／嘉義報導

78歲的吳姓老翁騎車遭撞倒，人重傷不治。（圖／翻攝畫面）

嘉義26歲黃姓男子昨天（7日）清晨開車行經中埔鄉和美村中山路五段時，撞死78歲的吳姓老翁後肇事逃逸，黃男落網，被驗出酒測值超標，唾液篩檢有二級毒品陽性反應被依法送辦，移送地檢署複訊後，由檢方聲押，法院於當晚裁准。

回顧這起事故，發生在昨天清晨4時許，黃男開車行經和美村中山路五段時，撞倒78歲騎車的吳姓老翁，當下他人車倒地，送醫搶救不治，至於肇事的黃男當下逃逸，並未下車察看或協助報警，途中又跟另部機車追撞，導致另名騎士受輕傷無大礙。

嘉義縣中埔鄉和美村中山路五段時，昨天清晨發生死亡事故。（圖／翻攝畫面）

警方獲報展開調查，依法拘提黃男到案，被驗出酒測值達每公升0.26毫克，明顯超標；唾液篩檢呈現二級毒品陽性反應，涉嫌毒、酒駕致死及肇事逃逸，被依法移送地檢署。

檢方認為，黃男涉犯刑法第185 條之3 第2 項、第1 項第1 款之酒後駕駛動力交通工具致人於死、同法第185 條之4 第1 項後段肇事致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且肇事後逃逸，足認無法排除將來為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能。

26歲黃姓男子涉嫌酒後駕駛動力交通工具致人於死等罪遭收押。（圖／翻攝畫面）

檢方為確保後續偵查、審判及執行程序進行，確有羈押之原因及必要，訊後於當天晚上7 時許，向嘉義地方法院聲請羈押黃男，經法院於當晚10 時許，裁定獲准。

