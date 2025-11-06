涉水送藥太危險 屏縣16偏鄉部落推行無人機送藥

屏東縣議員黃明賢（右）6日質詢屏縣府相關無人機送藥議題，並請專人在議會操作無人機，對此，衛生局稱，已盤點14個起降點，隨時可以申請啟動。（圖／中國時報謝佳潾攝）

今年7月底，屏東縣霧台鄉長巴正義冒著風雨肉身涉水送藥一事，引發偏鄉救災問題議論，對此，屏東縣議員黃明賢6日於議會關心無人機送藥情形；屏縣府衛生局回應，配合中央計畫已盤點16個部落、14個起降點，隨時可以申請啟動。

黃明賢昨於質詢時表示，今年7、8月屏東山區豪雨不斷，導致霧台鄉大武村聯外道路中斷、進而影響慢性病患者無法下山就醫，巴正義因擔憂部落長輩藥物不足，決定冒雨涉水送藥，畫面曝光後被封為最強鄉長。黃說，他雖敬佩鄉長，但真的太危險了。

黃明賢進一步指出，9月底強颱樺加沙造成花蓮光復及台東偏鄉道路中斷，部分村莊一度成為孤島，花蓮慈濟醫院結合視訊醫療與無人機送藥技術，僅花3分鐘即成功將藥物送達患者手中，這項創新救援方式不僅避免救援人員冒險，更大幅提高救援效率，值得仿效。

為此，黃明賢請專人在議會操作無人機、將藥送至衛生局長張秀君手上，藉此關心屏縣府對於無人機送藥的規畫進度。他說，要落實無人機送藥，相關系統設備、操作人力、場地位置都必須超前部署。

對此，張秀君表示，配合中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，已盤點出有無人機送藥需求的偏鄉部落，包含來義鄉的來義、義林、中丹林；春日鄉的士文；泰武鄉佳興；霧台鄉的舊佳暮、大武；獅子鄉的內文、草埔；瑪家鄉涼山、佳義；牡丹鄉的東源、旭海、高士；三地門德文、大社等16個部落、14個起降點，並提報衛福部協助針對屏東縣道路易中斷地區進行評估，未來有需求可隨時申請啟動。

張秀君說，無人機送藥是由衛福部統籌規畫，偏鄉如有緊急藥品運送需求，衛福部「無人機支援小組」會啟動相關救援評估，換言之，只要有需求可隨時申請啟動。

對於縣府規畫，巴正義認為非常好，他說，雖然無人機的飛行還是要視氣候狀況，但有一定的規畫是好的，他之後會持續配合縣府救災政策，並加強離災措施，如遇颱風來襲前，會先將慢性病患者等人員撤離到霧台部落，他還笑說：「我不會再冒險涉溪送藥了！」

