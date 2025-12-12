涉汙染基隆河 廢油業者5人收押

基隆地檢署查獲暖暖區將誠公司疑似是這次基隆河汙染元凶，10日搜索廠區，並查扣油槽、油罐車等相關設備。（張志康攝）

基隆地檢署追查11月27日基隆河遭汙染、影響基隆及新北汐止15.2萬戶案，10日搜索並傳喚暖暖區將誠公司負責人游侑梵等7人到案，11日複訊後以涉犯廢棄物清理法等罪、且有串滅證之虞等情形，將游侑梵、何姓女會計、張姓司機及許姓、江姓員工等5人聲押禁見，並於12日獲基隆地院裁准。基隆市長謝國樑表示，將誠公司若是汙染元凶，考慮祭出最高額2000萬元罰款。

此外，台水10日已表示，光用戶水費減半至少損失2000多萬元，補助清洗水塔尚待計算，將向汙染元凶求償。

廣告 廣告

位於暖暖區碇內的將誠公司，經營項目集中在廢棄物清理、回收等方面，近10年來曾因為排汙遭罰6次。其中，民國106年12月下旬遭罰情況與本次基隆河汙染如出一轍，都在八堵抽水站發現油汙，但當時並未造成大規模的影響，將誠僅遭罰5萬5000元。

本次基隆河油汙案發生後，基隆市政府、環境部與台水公司都積極追查汙染元凶，基隆市環保局及警方調閱關鍵路口監視器影像，發現案發前後源遠路102巷口將誠公司有可疑油罐車出入，檢警環鎖定有多次汙染紀錄的將誠公司涉有重嫌，經過多日蒐證後，基檢10日指揮警方搜索將誠公司及負責人游侑梵等人住處，並將游侑梵、何姓女會計、張姓司機及許姓、江姓與2名王姓員工共7人帶回偵訊。

30餘歲的負責人游侑梵近年才從父親手中接過將誠公司，利用其父傳承下來的廢油汙水分離技術，透過廠內設備分離油水，將較無顏色及異味的廢水偷排入廠邊水溝，經碇內大排流入基隆河；高汙染及異味的廢油品，則先暫存在廠內的儲油槽，累積一定程度後再運往桃園。

11月27日前後，該公司自台中港收取船舶的廢油，疑因操作不慎將高汙染廢油排入河中，造成大規模水汙染，將誠公司事發後擔心犯行曝光而停工。獲保的王姓員工也證稱，公司已停業半個多月，不清楚發生什麼事。

檢方11日複訊後，認定將誠偷排廢油汙水犯罪嫌疑重大，並以游侑梵與何姓女會計、張姓司機及許姓、江姓共5人涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；2名王姓員工均諭令5萬元交保。基隆地院12日上午裁定游侑梵等5人羈押禁見。

謝國樑表示，若證實將誠就是這次汙染事件的元凶，市府一定重罰到底，因為這次幾乎全市受影響，考慮祭出最高額2000萬元罰款。