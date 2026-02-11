涉波羅的海「拖錨割纜」！中國籍船長拒認罪 最高可判終身監禁

連接芬蘭與愛沙尼亞的波羅的海天然氣連通管2023年10月初被切斷，附近海底有船錨拖行痕跡。路透社



波羅的海的海底管線屢遭中俄相關可疑船隻切斷，芬蘭政府決定對一艘在香港註冊的涉案貨輪提出「刑事毀壞」等3項指控，但中國籍船長週三（2/11）拒不認罪，為這起涉及國安的割纜事件增添疑雲。

路透社根據在香港的起訴書內容指出，貨輪「新新北極熊號」（NewNew Polar Bear）船長萬文國現年44歲，其被控於2023年10月8日損壞連接芬蘭與愛沙尼亞的水下天然氣管道及海底通訊電纜，並稱萬「魯莽行事」，在無合法辯解的情況下損壞他人財產。

廣告 廣告

芬蘭調查人員稱，新新北極熊號「拖行」船錨，導致波羅的海天然氣管道斷裂。芬蘭警方隨後在管道附近從海底打撈出一條斷裂的船錨，經鑑定證明其屬於缺少前錨的該貨輪。

萬文國的辯護律師此前表示，本案將傳喚18名證人出庭作證，其中包含船員、香港官員及海事專家。而萬遭指控的罪名除刑事毀壞罪外，還有兩項違反《國際海上人命安全公約》（SOLAS）安全規定的罪名。

然而，萬文國今日在香港東區裁判法院否認上述3項指控，須還押至5月5日作審前覆核。根據香港《刑事罪行條例》，刑事毀壞罪若罪成，最高可判終身監禁。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，波羅的海地區因接連發生電力線路、天然氣管道及通訊網路中斷事件，始終處於高度警戒狀態，以防止破壞活動發生。北大西洋公約組織（NATO）已增派巡防艦、戰機及海軍無人機強化軍事部署。

更多太報報導

波羅的海電纜破壞激增！芬蘭示警：俄國「影子艦隊」威脅更大

英媒：防影子艦隊切海底電纜 台灣將52艘中國權宜船列入黑名單

又來破壞？一艘俄國船繞行波羅的海管線形跡可疑